La Asociación de Coristas no quiere fecha fija para el Carnaval

Precisamente hoy en la peña Paco Alba a las 19.30 horas se constituirá y se presentará públicamente una plataforma de aficionados y de carnavaleros que se oponen al cambio de fecha del Carnaval gaditano. Este colectivo defiende que la fiesta gaditana siga celebrándose como es tradicional teniéndose en cuenta las fechas de la Cuaresma, para no perder así lo que consideran la esencia del Carnaval.

De esta manera, se antoja difícil un consenso en el seno de la junta ejecutiva del COAC, donde hay colectivos que aún no han expresado sus posturas y que se reunirán, en el caso de Autores y Antifaces de Oro, en próximas fechas.

Poco a poco, los colectivos implicados en la organización del Concurso de Agrupaciones, pues es en su junta ejecutiva donde el equipo de Gobierno ha iniciado el debate, van dando a conocer sus posicionamientos acerca de la posibilidad de que el Carnaval de Cádiz tenga una fecha fija, a ser posible coincidiendo con el Día de Andalucía, 28 de febrero. Si el lunes la Asociación de Comparsistas 1960 se mostraba a favor de la idea, en la noche del martes era la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga) la que decidía dar el 'no' a la propuesta. Según indicaba ayer el colectivo en una nota de prensa, la decisión se tomaba después de un "largo debate y reñida votación". El colectivo de coristas entiende que se deben respetar las tradiciones, celebrando la fiesta según las fechas de la Cuaresma, y que "si hay algo que cambiar es el modelo del Concurso", para lo que Ascoga "está dispuesta a prestar todo su apoyo en la búsqueda de fórmulas que favorezcan el desarrollo del mismo sin que interfiera en la fecha que corresponda, cada año, a la celebración del Carnaval".

Las peñas se sienten "ignoradas"

La Federación Provincial de Peñas Gaditanas mostraba ayer, a través de su presidente, Jesús García, el malestar del colectivo al sentirse "ignorado" en el planteamiento del debate de la fecha fija por parte de la edil de Fiestas, María Romay. García recordó que son las peñas, entre otros colectivos ciudadanos, "las que hacen el Carnaval en la calle, la fiesta en sí a la que se pretende colocar en una fecha fija". No entienden las peñas que la idea se haya planteado inicialmente en la junta ejecutiva del Concurso de Agrupaciones y no en la de Fiestas. "El COAC no es el Carnaval propiamente dicho y hay otros colectivos que tienen mucho que decir en este debate", apuntó Jesús García. Los representantes de las peñas se reunirán, presumiblemente el próximo martes, para tratar este tema y consensuar una postura común.