Semana de pasión y de incertidumbre por culpa de un tiempo muy inestable

Después de las sucesivas borrascas que han sacudido a la provincia gaditana durante el último mes, es lógico que los cofrades no dejen de mirar al cielo para adivinar si podrán realizar la estación de penitencia con sus titulares. Ayer ya se vivió la primera decepción con la decisión de Servitas de no procesionar ante la desapacible tarde. A partir de mañana arranca una semana de pasión para la que el meteorólogo Manuel Salguero López ha realizado su predicción. "La Semana Santa comenzará con tiempo variable -comentaba ayer-, tendremos ratos de sol, nubes, fuerte viento y muy posiblemente algo de lluvia. No arrancamos con un tiempo muy inestable pero sí algo revuelto. Ya desde la misma tarde del Domingo de Ramos, aunque no se descartan aún chubascos aislados y débiles, la tendencia a la mejoría es más que notable".

A partir del Lunes Santo, Salguero consdiera que disfrutaremos de jornadas más soleadas y de temperaturas agradables, "pudiendo rozar los 19-20 grados durante el martes y el miércoles. La intensidad del viento, de poniente y noroeste, irá a menos pero este no desaparecerá por completo, como es habitual en nuestra zona, siendo más débil o incluso nulo durante las noches".

De cara a finales de semana, Salguero ve probable un ligero empeoramiento del tiempo. "Y es que una nueva borrasca atlántica nos podría visitar. A día de hoy no parece que nos vaya a afectar de lleno pero sí se traduciría en nubes y posiblemente algo de lluvia, pero con tantos días de antelación no podemos asegurar nada ya que de aquí a la fecha en cuestión se producirán variaciones".

Por tanto, será necesario un seguimiento diario para estar pendientes de posibles cambios que se irán produciendo casi con total seguridad. Durante toda la Semana Santa, este diario les dará información pormenorizada del pronóstico del tiempo en las páginas de previa que se irán publicando.