Un trámite demasiado largo

Catorce meses y ninguna novedad es el resumen que hace Óscar Aragón, que lleva esperando este tiempo a que el Ayuntamiento tramite su petición de abrir un kiosco de golosinas, refrescos y prensa en la vía pública.

En San Fernando no existe una normativa para regular la instalación de este tipo de establecimientos: como un puesto de helados pero sin la interinidad de éste, es decir, que sea permanente. Es la petición con la que Aragón fue hace más de un año a la administración para encontrarse con ese vacío legal que ha demorado la cuestión. El interesado presentó varios escritos por registro, planteó varias alternativas para la estructura, también para ubicación en calles y plazas de la ciudad, pero se encontró con escollos burocráticos que han frenado que para este parado de larga duración sea una realidad la idea con la que pretendía paliar su situación extrema. "Me sorprende que siga sin solución porque me dicen que es un trámite sencillo", lamenta y pone de ejemplo la licitación de un kiosco de las mismas características y usos que el lunes publicada el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del Ayuntamiento de Chipiona, que según le ha informado su servicio de Patrimonio se ha tramitado en dos meses y medio.

Por el contrario, en La Isla Óscar Aragón se queja de que la administración local lleva meses "con la misma cantinela": "Queda poco. Buscamos una solución. Se está tramitando el expediente". Es cierto, admite sobre esto último este ciudadano, por la confirmación que tiene de algunos funcionarios al respecto. Y sin embargo el tema parece que no avanza, como si se estuviera "dando bandazos". De hecho, cree que hay problemas de los que no ha querido darle cuenta el equipo de gobierno en los múltiples encuentros que han tenido desde que inició este periplo que cumple ya catorce meses. "No sé qué puede ser. No sé si tiene que ver con el político o es una cuestión de los funcionarios", insiste. Mientras tanto, critica, le tienen a la espera y prácticamente todas las semanas se reúne con el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que trata el asunto con él desde el primer momento. "Me dice que no me están engañando -comenta-. Pero sigo sin que me digan que ya se va a licitar", que es su esperanza.

La tramitación actual se centra en la compra de tres kioscos para colocar en la vía pública, tres puntos distintos que el propio gobierno municipal ha decidido. "Yo les propuse varias opciones", apunta Aragón, que no da más detalles sobre este extremo. Luego, explica, tendrán que sacar la licitación para la explotación de cada uno de ellos. "Según la legislación actual, tengo un 10% de tanteo, ya que fui quien inicio el tema, quien hizo la solicitud", expone.

Óscar sigue aguardando además una nueva comunicación del Defensor del Pueblo Andaluz, a la que denunció la situación. Tras reunirse con él en la visita itinerante que la oficina realizó a la ciudad y ser informado de que su queja era admitida a trámite, la respuesta municipal a los requerimientos de este organismo tenían un plazo de en torno a un mes. "A la fecha en la que estamos más o menos ya deben haber contestado", añade.