Sí se puede reclama "apoyo institucional" para la huelga feminista del 8 de marzo

Sí se puede pedirá en el pleno de mañana apoyo institucional para la celebración de la huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo. El grupo municipal quiere que la Corporación Municipal se sume a esta movilización y defenderá su postura en una de las tres mociones que presenta y se debatirán en la sesión plenaria de mañana por la tarde.

El portavoz de Sí Se Puede San Fernando, Ernesto Díaz, dio detalles ayer de las tres mociones que el grupo ha registrado para el pleno de febrero que está previsto para mañana a las 17.00 horas. Entre ellas está la que calificó como la "más importante", en referencia a la huelga feminista del 8 de marzo. El apoyo institucional que se pedirá al gobierno municipal se traduce en su adhesión pero también en que ponga facilidades para que la plantilla municipal se sume a estas reivindicaciones. La cita coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y pretende que la mitad de la población -las mujeres- no acuda a sus puestos de trabajo, no realice las labores de cuidado de hijos o familiares o tareas domésticas, no haga acciones de consumo y no acuda a clase (profesoras y alumnas).

Díaz explicó que su propuesta incluye otras peticiones centradas en la mejora de la coordinación de los servicios municipales que atiende los casos de violencia machista y el personal disponible especializado en psicología. La formación pedirá además apoyo a la iniciativa de UGT de crear una guardería en Navantia San Fernando que ayude a conciliar vida familiar y laboral.

La nueva ley de contratación pública se tratará en el pleno para exigir su aplicación en las empresas concesionarias del Ayuntamiento, la constitución de una mesa de seguimiento para estos contratos, mayores facilidades para la creación de economía social -como pymes o cooperativas- para la contratación pública y el pago directo a las plantillas en caso de que las empresas no cumplan sus obligaciones". Esto, entiende el portavoz, podría evitar casos como el de la plantilla de vigilantes.

La tercera moción del grupo reclamará al equipo de gobierno que cumpla con la normativa y facilite la colocación de fuentes de agua potable en espacios públicos, además de que intensifique el mantenimiento de las que ya existen en la ciudad.