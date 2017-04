La ordenanza de la calle Real da un paso atrás y afronta su renegociación

El gobierno municipal retomará la próxima semana las negociaciones en torno a la ordenanza de la calle Real, que la mayoría de votos de la oposición tumbó en el pleno que se celebró en la tarde del pasado jueves. Un rechazo que ha causado una "enorme sorpresa" al ejecutivo local -como reconocía ayer- ya que el documento, en el que se viene trabajando desde el mes de octubre, incorporaba prácticamente todas las propuestas y sugerencias que habían realizado no solo los grupos políticos que así lo habían querido sino también otras formaciones políticas sin representación municipal -como Izquierda Unida- y distintos colectivos e instituciones locales.

A ese "amplio respaldo" con el que supuestamente cuenta el proyecto de ordenanza planteado en el pleno, a la participación que se había brindado a todos los grupos y al periodo de exposición pública se había llevado a cabo con antelación a su aprobación inicial para recoger sugerencias aludió ayer el concejal de Presidencia, el socialista Conrado Rodríguez, para apelar a la "responsabilidad" de los grupos de la oposición. Porque -recordó- la calle Real, ante la próxima puesta en marcha del tren-tranvía, necesita obligatoriamente regular el tráfico rodado, los accesos, las zonas de carga y descarga, la circulación de taxis y bicicletas... En la ordenanza, de hecho, se regulan incluso cuestiones como la celebración de la Semana Santa y el montaje de la Carrera Oficial o las salidas procesionales de las hermandades de gloria, como la que el próximo lunes protagonizará la hermandad del Patrón San José, temas además que se habían cerrado ya con el Consejo de Hermandades.

"Ni taxistas ni comerciantes ni vecinos están contentos", dice Loaiza

"Se ha perdido tiempo", afirmó ayer este edil al referirse al voto en contra de toda la oposición. Porque el documento volverá ahora a la mesa de negociación. Y en torno a la posibilidad de alcanzar un acuerdo -a tenor de los argumentos expuestos en el pleno- se muestra optimista el gobierno local. "Estoy seguro de que al final se impondrá el sentido común", afirmó Conrado con seguridad. Con todo, al menos hasta el pleno ordinario del mes de mayo no se cree que pueda plantearse una nueva votación. "Y es necesario empezar a regular ya todo esto porque, aunque el tranvía aún no está en funcionamiento, sí está en pruebas y esas pruebas van a ir teniendo una frecuencia cada vez mayor", explicó.

Desde el equipo de gobierno se ha insistido también en que lo que se debatió en el pleno -y fue rechazado- era la aprobación inicial del documento, el comienzo de un proceso administrativo que, de haber salido adelante, afrontaría ahora una nueva fase de exposición pública y de presentación de alegaciones. Es decir, que daba una nueva oportunidad a la oposición -explica- para aportar lo que quisiera o intentar modificar el documento antes de afrontar su aprobación definitiva y posterior entrada en vigor.

Por otro lado, el portavoz y presidente del PP isleño, José Loaiza, aseguró ayer que la ordenanza de la calle Real no ha conseguido salir adelante "porque no se ha contado con nadie". El ex regidor negó incluso que desde el gobierno municipal se hubiera ofrecido a su grupo la posibilidad de participar y aseguró que "ni taxistas ni comerciantes ni vecinos están contentos con la ordenanza".

"Cavada no se da cuenta de que gobierna en minoría", afirmó, por su parte, la concejala de Sí se puede, Laura Prieto. "Hemos negociado hasta el último segundo la retirada de la parte que afecta al mantenimiento del cableado de Isla TV y lo único que nos han ofrecido es que confiemos en su voluntad de arreglarlo en el periodo de alegaciones", aseguró. Este punto, de hecho, fue el que terminó por inclinar la balanza hacia el 'no' y tumbó el proyecto de ordenanza ya que el gobierno municipal, en principio, contaba con la abstención de Sí se puede, que además -asegura Conrado Rodríguez- había realizado sus aportaciones a la normativa.

"No han aceptado retirar la ordenanza, iniciar una mesa de negociación con toda la oposición y los afectados y convocar un pleno extraordinario en un plazo de diez días para su aprobación", insistió Prieto. "Estamos a favor de esta ordenanza porque es necesaria y porque ha recogido la participación ciudadana que reclamamos en su día, pero el PSOE debe entender que gobierna en minoría y no puede esperar para sentarse a hablar a la misma mañana del pleno".