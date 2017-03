La historia que guarda la Venta de Vargas

"La Venta de Vargas es reflejo de la historia de San Fernando". "Al menos de casi 100 años". Antonio Lagares se ha empapado de ese siglo para escribir sobre este rincón isleño, extrañado de que nadie antes lo hubiera hecho. "Venía por la Venta, desde hace bastantes años, y los padres de Lolo y Suso, que estaban por aquí me contaban historias y anécdotas de los artistas. Toda la familia me contaba cosas, especialmente cuando no había gente en la barra y yo pensaba 'y sobre esto, con toda la historia que tiene la Venta, ¿cómo es que nadie ha escrito nada?'. Me parecía muy raro y en 2011 les propuse escribirla si me daban permiso, y si me daban acceso a los archivos. Y desde entonces he estado liado con el libro".

El texto estuvo listo en 2014, y sólo ha tenido que actualizarlo en unos años en los que ha lidiado con otras cuestiones: los derechos de autor de las fotografías y las negociaciones con la familia de Camarón, que evidentemente forma parte de la historia. Esa negociación con la familia de José Monge se extendió durante más de un año: "Primero con un representante, después con otro, y después el primero otra vez; y eso que no es el libro de Camarón, es el libro de la Venta". Es sólo coincidencia que este año sea precisamente el 25 aniversario de su fallecimiento. Lagares insiste en este asunto mientras da pistas de parte del contenido de su obra. "La Venta de Vargas no es Camarón, aunque Camarón sea una parte importante de su historia. En el libro hay mucho de Camarón, pero de la primera época, de niño. Una vez que se va a Madrid no cuento nada de Camarón, más alla del entierro en San Fernando y del bautizo de un hijo aquí", explica el autor en uno de los reservados de este mítico establecimiento hostelero.

En la Venta ha podido estar colgado un 'picasso', que ahora están autentificandoEn el libro hay mucho de Camarón, pero de la primera época, de Camarón niño

Del entusiasmo inicial por contar la historia de la Venta, desde 1921 cuando era Venta Eritaña, este escritor sevillano afincado en La Isla desde hace muchos, muchos años, pasó por etapas de frustración: por ese trabajo farragoso en torno a los mencionados derechos de autor de las imágenes; por los infructuosos resultados ante las instituciones públicas y los políticos en sus intentos por obtener algunas subvención y ayuda para publicar su trabajo; por la complejidad del acuerdo con los familiares de Camarón e, incluso, por las líneas de investigación abiertas que no llegaban a absolutamente ninguna conclusión. "Llegaba un momento en que me venía abajo", reconoce Antonio, que habla de meses "en blanco" para el avance de sus pesquisas. Aunque el escritor no estuvo realmente in albis puesto que dedicó esos impases a su obra literaria, a la habitual ficción. "Me dio tiempo a escribir dos novelas e incluso publicarlas", detalla.

Para este trabajo se ha pasado al ensayo, aunque "nunca me planteé si era mi línea, sólo que era una historia atractiva". Su gusto por el género narrativo le ha llevado a escribir las anécdotas y algunas historias como relatos. "Para hacerlas más amenas las narro en presente, meto diálogos; interpreto, no invento, lo que pasó. Mejor que ofrecer una retahíla de datos, hechos, fechas", defiende Antonio Lagares, lo que no ha estado reñido con ser muy meticuloso en el proceso previo a la escritura.

" Cada anécdota, de boca en boca, se va modificando. Por eso para escribirlas, y ponerlas en un libro, tienes que investigar. Hay que contrastar que lo que te están diciendo es verdad. Eso es difícil, cuando han pasado tantos años y sólo tienes los archivos de Juan Vargas, que gracias a dios tiene un legado abundante, porque le gustaba escribir", comenta el autor de este libro sobre la historia de la Venta de Vargas. Ha buceado por ello en esa documentación de los propietarios del establecimiento, en el Archivo Municipal, las hemerotecas de ABC de Sevilla, de ABC de Madrid, de Diario de Cádiz; ha consultado periódicos antiguos de la época como el Mirador de San Fernando, revistas,bibliografía, libros sobre la historia de San Fernando. "Hablamos de casi 100 años y no sólo había que contar qué pasaba dentro de la Venta sino también la situación de la ciudad y sus altibajos; hablar de la Bazán, de los militares, de la Constructora, de la clase media, de los barrios marginales como Gallineras, Zaporito o las Callejuelas, con la Guerra Civil de por medio. Tenía que documentarme para que tuviera veracidad", precisa. A eso añade más de 100 horas de entrevistas grabadas, "que es fundamental, a los Picardo, a Joselito y Lolo -o Rafaelito que trabajaba aquí-, a los hijos; a artistas como Rancapino". Ha tenido la colaboración además de la familia de Caracol, entre otros artistas.

Los descubrimientos en esa investigación han sido muchos: que en la Venta se quedaba a dormir el presidente de la Real Academia Pedro Laín, también lo hacía Caracol; que por el lugar han pasado tres generaciones de borbones: Don Juan, Juan Carlos I y el actual rey, Felipe VI; o que el concepto que se tiene de Camarón no es real. " Nunca cantó por un trozo de comida, lo hacía cuando le daba la gana. Era muy especial, tenía un carácter muy introvertido. A él nunca se le forzó a cantar. Cuando venía algún famoso que quería escucharlo, se le llamaba y si le apetecía cantaba y si no quería no lo hacía", sostiene. Incluso, puede que la familia sea propietaria de un picasso. "Es un toro alado que le regalaron a Juan Vargas, que era muy amigo de Antonio Ordóñez, que conocía a Hemingway, Orson Welles, Picasso", desvela. Vargas guardó el papel con el dibujo y fueron los sobrinos quienes lo rescataron y lo colgaron. "Se dieron cuenta de que podía ser valioso cuando vino un señor de fuera que lo vio y quiso comprarlo. Daba bastante dinero y se pusieron a investigar y descubrieron que podría ser un picasso. No saben si es un original o no, lo están autentificando ahora".

La Venta de Vargas guarda esta y muchas otras sorpresas. Historia tiene para ello. El jueves Antonio Lagares destapa parte de ella con este libro que el jueves (20.30 horas) presenta en la Venta.