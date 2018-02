El gobierno local emplaza a Defensa a continuar con las negociaciones

El gobierno municipal tendrá que negociar ahora la posible desafectación parcial de Camposoto o la liberación completa de la playa con otro interlocutor. El Consejo de Ministros nombró el pasado viernes a un nuevo director general de Infraestructuras de Defensa, el vicealmirante José Francisco Pérez-Ojeda y Pérez, que sustituirá en el cargo a Eduardo Zamarripa, que durante los últimos años ha sido el responsable de tratar directamente estos temas con el Ayuntamiento de San Fernando y con el que se había conseguido tener por primera vez sobre la mesa una oferta formal de desafectación de suelo sin actividad en el acuartelamiento de Camposoto (17 hectáreas colindantes al parque del Cerro de los Mártires).

El vicealmirante Pérez-Ojeda es natural de San Fernando y ocupaba hasta su nombramiento el puesto de subdirector general de Planificación y Medio Ambiente. La alcaldesa, Patricia Cavada, se ha puesto ya en contacto con el nuevo responsable de la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa con el propósito, en primer lugar, de trasladarle un saludo institucional desde el Ayuntamiento de San Fernando con el firme propósito de continuar las relaciones -y las negociaciones- que hasta ahora se han mantenido y que, según las recientes declaraciones de la regidora, se han vuelto a reactivar en los últimos meses. En ese sentido, desde el equipo de gobierno se ha emplazado ya al nuevo director de Infraestructuras "a continuar con el trabajo y las negociaciones entabladas en los últimos tiempos". El Ayuntamiento, de hecho, espera que en un corto plazo de tiempo puedan retomarse las conversaciones sobre las cuestiones que La Isla tiene pendientes.

Cavada ha agradecido a Zamarripa que haya abierto "la senda de la negociación"

Por su parte, Cavada ha trasladado también su agradecimiento explícito a Eduardo Zamarripa, por haber hecho posible "abrir la senda de la negociación" entre ambas administraciones.

Se refiere la regidora a la nueva dinámica de las conversaciones con Defensa que se ha llevado a cabo en los últimos dos años frente a la complicada -y no siempre fácil- relación que existe desde principios de los 90 a cuenta de los terrenos de Camposoto. De hecho, en 2016 Defensa puso por primera vez sobre la mesa una oferta para liberar hasta 17 hectáreas de suelo en la zona del acuartelamiento de Camposoto más próxima al parque del Cerro, justo frente a la barriada de La Almadraba. Aquello no prosperó por varias razones, entre ellas, los numerosos condicionantes y servidumbres que afectaban a esta parcela y que complicaban cualquier posible operación urbanística. Sobre todo, con vistas al pretendido desarrollo hotelero que el Ayuntamiento busca de cara al futuro. Por parte del ejecutivo municipal se lanzó una contraoferta para que Defensa trasladara esas 17 hectáreas ofertadas hasta la zona más próximas a la playa, propuesta sobre la que Defensa todavía no se ha pronunciado oficialmente pero que, transcurrido más de año y medio, es de suponer que no tiene mucha aceptación.

Pero en los últimos meses se ha abierto una nueva vía de negociación en la que el gobierno local ha puesto también sus esperanzas. Se trata de la posibilidad de liberar los casi dos kilómetros de la playa de Camposoto que todavía siguen en manos militares, para lo que resultaría necesario reubicar el campo de prácticas de tiro que existe en la zona, una posibilidad que se contempla en un informe del Ejército de Tierra que ha salido a la luz. Aunque con una condición: que sea el Ayuntamiento el que suma el coste de la construcción de la nueva galería de tiro.