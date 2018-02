El contrato de Limpieza tiene luz verde para iniciar su tramitación

El voto favorable de la concejala no adscrita y la abstención de Sí se puede y Ciudadanos ha permitido al equipo de gobierno sacar adelante los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del futuro contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Urbanos. Sólo el PP ha votado en contra.

Los populares consideran que los nuevos pliegos "no garantizan la objetividad" del contrato, lo que "consolida el sistema actual, que ha fracaso, y que tiene a San Fernando sucio y descuidado", Lamentan que en los últimos meses no se haya adaptado a la nueva ley de contratos públicos que entrará en vigor el 8 de marzo y, sobre todo, advierten de que, a pesar de unificar distintos servicios (como el montaje de la infraestructura de playa) se deja a decisión y control de la empresa concesionaria la subrrogación de hasta diez labores. "Lo importante no es que se va a limpiar la ciudad, sino cómo", destacó el concejal Daniel Nieto.

Ciudadanos también incidía en que se trajeran las pliegos a pleno para su aprobación a escasos días de una normativa nueva que reforzará las cuestiones de transparencia, pero que además incluirá variables cualitativas, más allá de las cuantitativas, para la adjudicación. Por su parte, Sí se puede reconocía que era una posibilidad perdida de remunicipalización del servicio. Aún así resaltaba que las mejoras incluidas y las cuestiones sociales -contratación de personas de la bolsa de exclusión social que gestiona Servicios Sociales o que el 24% de nuevas contrataciones tengan que ser mujeres- para argumentar su abstención.

La más contundente fue la concejala no adscrita, Inmaculada López, que se había quejado días antes del escaso tiempo para analizar los pliegos. Su estudio los últimos días, desde la comisión informativa, la reunión con Romero y técnicos municipales para explicar buena parte de la documentación y el reconocimiento de compañeros de partido de Granada a los que había consultado del buen trabajo realizado por los funcionarios le llevaban, informó, a dar su respaldo. "Otra cosa será el control que se haga del servicio", matizó.

Tanto Romero como el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que intervino por el PSOE, defendieron el esfuerzo realizado en la elaboración de las prescripciones técnicas y administrativas. El edil andalucista abundó en que se recogían las propuestas de los ciudadanos, de diferentes colectivos y de los partidos políticos.

Entre las mejoras están el aumento de horas de trabajo, un segundo punto limpio, la recogida de aceites y textil domiciliario, la inclusión en el contrato del servicio de recogida de cartón comercial, el control del uso del agua en el baldeo, la renovación de la maquinaria y la instalación de nuevos contenedores, un plan integral de aseo urbano, la potenciación del dispositivo especial de limpieza para el mercadillo de La Magdalena, un plan especial de limpieza en eventos, el montaje de equipamientos de playa o la limpieza intensiva de pavimentos para retirar la cera en Semana Santa o para limpiar los excrementos de palomas.

Además de esto, también tuvo suficientes apoyos el futuro contrato de deportes, que unifica la gestión de servicios -mantenimiento, limpieza, control de acceso o monitores- de las instalaciones deportivas municipales, que actualmente cubren diferentes empresas (incluso en una misma dependencia) y que durante meses en algunos de los casos se han prestado con el contrato ya expirado.