Los bomberos sofocan un fuego en una nave abandonada de Fadricas

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos tuvieron que intervenir ayer en una nave abandonada del polígono de Fadricas I para sofocar el fuego que se originó cerca del mediodía y que generó una columna de humo que podía verse desde otras zonas de la ciudad. No hubo que lamentar daños humanos.

Hasta cinco bomberos y dos vehículos -una autobomba rural ligera y una autobomba urbana pesada- fueron necesarios para sofocar el incendio, según los datos del propio Consorcio. Las labores de extinción duraron en torno a una hora, si bien horas más tarde todavía podía apreciarse cómo los residuos acumulados en la zona desprendían humo. Precisamente, la basura que se amontona en el lugar -una nave sin actividad desde hace unos años- es señalada como la causa de este suceso. "Afortunadamente sólo ha ardido la basura", apuntaba el gerente del polígono, José Ramón Arrocha, que recordaba que la comunidad de propietarios ha denunciado en reiteradas ocasiones la situación. "Temíamos que iba a ocurrir, aunque al menos no ha habido daños humanos, ni materiales en la zona, ni el fuego se ha propagado a otras naves", señalaba.

El vertedero en el que prácticamente se ha convertido la nave en cuestión -detalla- era de una antigua firma comercial y ahora pertenece a un banco que no presta el necesario mantenimiento al lugar donde se apilan colchones, sofás y otras enseres domésticos como un bidé; restos de electrodomésticos u ordenadores, cartones o latas de pintura. "Al menos está tapiada, porque el Ayuntamiento intervino, incluso se puso una valla al antiguo bar, pero no sabemos porque se dejó un hueco justo a la altura de la puerta de la nave", añadía Arrocha, que señala a la actividad de la chatarrería cercana. "Desmontan para sacar las piezas que venden y los restos los echan en este sitio. Más de una vez hemos tratado este tema con ellos y les hemos exigidos que estén más vigilantes para que no ocurra nada. Quizás esto sirva de escarmiento", comentaba.

No es el único punto donde se acumula la basura en el polígono industrial por una acción incívica. En la calle Caldereros, donde se agrupan unos contenedores, ayer mismo se apreciaba la presencia de una nevera destrozada. Tampoco es la primera vez que desde la comunidad de propietario se advierte de esta situación y de la mala imagen que se da del polígono. De hecho, ya dejó claro hace unos meses que denunciaría a las empresas que se alojan en la zona que incumplieran las normas de tratamiento de residuos industriales, y a los particulares que abandonasen enseres.