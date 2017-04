La asociación de mariscadores dice que su proyecto sigue adelante

La asociación de mariscadores Virgen del Carmen asegura que continuará adelante con su proyecto para impulsar la puesta en marcha de una depuradora de moluscos en las inmediaciones de Puente de Hierro a pesar de que el Ayuntamiento les reclama la devolución de más de 30.000 euros de la subvención que se le concedió en 2011 para afrontar la construcción de la nave.

Su presidente, José Marín, se refirió ayer a lo ocurrido en el último pleno ordinario, en el que se aprobó la resolución del citado expediente que obliga a la entidad a devolver parte del dinero, para asegurar que había una "mano negra" que intentaba boicotear la iniciativa de los mariscadores. Igualmente reconoció sentirse "decepcionado" con la actitud del PP y de Sí se puede San Fernando, que abandonaron la sesión para eludir la votación del punto, y "asqueado" con respecto a PSOE, PA y C's, que votaron en contra. "Solo la concejala no adscrita, Inmaculada López, ha tenido algo de coherencia", apuntó.

Desde la entidad, y a pesar del durísimo varapalo que supondrá tener que devolver más de 30.000 euros, se asegura que el proyecto de la depuradora continúa adelante y se insiste en que antes de final de año -"si no hay contratiempos administrativos"- habrá permitido la creación de 16 puestos de trabajo. "La nave ya está completamente terminada y este verano estará ya adecuada y dotada de maquinaria", afirmó José Marín.

La asociación de mariscadores aseguró que en ningún momento desde septiembre del año pasado ha tenido notificación alguna por parte del Ayuntamiento del expediente por el que se le reclama la devolución parcial de las subvención concedida por el Ayuntamiento. "Solo tenemos conocimiento de lo que pasa por lo que sale en los medios de comunicación", advirtió Marín. Sostiene la entidad que hace meses que solicitaron una reunión con la alcaldesa para tratar de encontrar una solución al problema pero que no han tenido respuesta. El equipo de gobierno -afirma- hace oídos sordos a todas sus peticiones.

También, el colectivo niega la existencia de irregularidades en la gestión de la subvención. "El Ayuntamiento tiene toda la documentación, todas las facturas... Lo tiene todo", advierte al asegurar que ha habido "mala fe" en la tramitación del expediente. "Hay facturas que no se han admitido por días", insiste.

En términos generales, la cantidad que desde el Ayuntamiento se reclama a la asociación de mariscadores corresponde al IVA de las facturas, por ser un concepto no subvencionable, y a los gastos de personal ya que las ayudas concedidas tenían por único objeto la construcción de la nave de Puente de Hierro.

Marín, en este sentido, asegura que las cantidades correspondientes al IVA se volvieron a revertir en la construcción de las cubiertas de la nave. "El Ayuntamiento tiene todas las facturas", reitera. Con respecto a los gastos de personal relativos a las nóminas que cobraban él y su hermano los vincula también a la construcción de esta nueva instalación que, recuerda, afrontó la propia asociación "en un 95 por ciento". "Mi nómina era de 390 euros mensuales y era para pagar los gastos de la Seguridad Social como jefe de obra, así le ahorraba un dinero a la asociación", explica.

La entidad todavía no ha decidido si recurrirá por la vía judicial la reclamación que ahora le hace el Ayuntamiento ya que todavía no ha recibido ningún tipo de notificación en este sentido. En todo caso, es algo que no descartan.