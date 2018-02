Roa (PP) tilda de "machista" al concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez

La secretaria general del PP isleño, la edil María del Carmen Roa, ha salido al paso de las declaraciones del concejal de Presidencia, el socialista Conrado Rodríguez, que el pasado viernes recriminaba al portavoz y presidente del PP, José Loaiza, el "tono grosero y machista" con el que se refería a la alcadlesa, Patricia Cavada, a la que se había referido con expresiones como "se cree el ombligo del mundo" o "solo se indigna cuando le quitan una cosita de las que ella quiere" al referirse al centro de industrias digitales previsto en el Parque del Mar y al revés de Costas al proyecto.

Para Roa, estas declaraciones no son sino un nuevo intento de confundir a la ciudadanía y de “marear la perdiz” para ocultar el verdadero problema de fondo, unas declaraciones de la alcaldesa "poneniendo en tela de juicio el trabajo y profesionalidad de los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente en relación a informe remitido sobre la situación del Parque de la Historia y el Mar y la subestación de Janer".

“Patricia Cavada no dice la verdad, ni en el caso del tendido eléctrico entre Janer y Bahía Sur y mucho menos en el caso del Parque de la Historia y el Mar. Con sus declaraciones ha querido engañar a la opinión pública y ocultar así su nefasta gestión de los intereses de nuestra ciudad”, ha manifestado la número dos del PP isleño.

Así, los populares achacan las declaraciones de Conrado Rodríguez a "una estrategia política desafortunada y ruin con unos objetivos politicamente perversos”. Aludía de esta forma a las últimas declaraciones del concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, en las que acusaba de machista al presidente del PP isleño, José Loaiza, "por criticar a la alcaldesa y denunciar el mal estado en que se encuentran temas claves para el futuro de La Isla".

“Conrado Rodríguez, con sus alusiones al machismo, ha manoseado la dignidad de una reivindicación justa, que las mujeres, independientemente del color político, venimos exigiendo históricamente. Ha manchado una lucha en la que debe involucrarse toda la sociedad. Flaco favor nos hace a las mujeres cuando por no tener nada que decir invoca al machismo. No es machismo hablar de la incompetencia de este equipo de gobierno, de la gestión incompetente de la alcaldesa, cosa que está sobradamente acreditada. Eso no es machismo, señor Rodríguez. Eso es civismo”, manifestó.

Precisamente Roa recordó que “en una ocasión tuve que apercibir a Conrado Rodríguez por un comentario machista hacia mi persona. Rectificó, sí, pero parece que no le sirvió de nada aquella enseñanza”.

Por último, la secretaria general del PP no dudó en señalar como una práctica eminentemente machista la forma de actuar de Conrado Rodríguez. “No creo que Patricia Cavada, si se sintió agraviada, sea incapaz de defenderse por si misma y tenga que enviar a un hombre para ‘protegerla’. Hay que comenzar a zanjar la banalidad con la que se utilizan determinadas actitudes y trabajar todos en la misma dirección. Lo que está en juego es mucho y no se puede manosear años de lucha como ha hecho el señor Rodríguez”.