Prevenidos por 'La gran ola'

El objetivo es concienciar sobre el riesgo de tsunamis que existe en la costa gaditana, algo en lo que no se hace hincapié a pesar de no ser una tierra extraña a estos fenómenos. "Cuando uno coge un coche ahí está ese riesgo de sufrir un accidente", pone de ejemplo Jerónimo Moreno, profesor del instituto Las Salinas. Mientras ante el volante se toman -la mayoría- las precauciones necesarias para evitar percances o para actuar si se produce alguna incidencia, los ciudadanos no tienen información sobre cómo proceder para esquivar las consecuencias de un fuerte maremoto. El documental La Gran Ola intenta paliar esa falta de información sobre la realidad que se vive en la costa gaditana -también la onubense, y la portuguesa-, concienciar a la sociedad y dar herramientas útiles para desenvolverse en estas circunstancias. Desde ayer en San Fernando, alumnos del instituto Las Salinas y del centro de adultos María Zambrano conocen más datos del tema después de asistir a la proyección de la película en los cines Ábaco.

En torno a 500 personas, entre estudiantes de Las Salinas (unos 120) y del centro de adultos María Zambrano pasaron la mañana en las salas de cine. Concretamente, se acondicionó dos para esta convocatoria que había organizado el profesor Moreno Pulido, que antes del inicio del documental ofreció algunos datos para poner en antecedentes a los presentes. "Tenemos que vivir con ese riesgo, hay que saberlo y tomar las medidas que nos dicen, tenerlas en cuenta", comentaba sobre lo que aporta el trabajo que lleva a la pantalla Fernando Arroyo. Este profesor de Las Salinas detallaba que la cinta en la que interviene un gran número de expertos, ofrece mucha información técnica, por lo que pedía "paciencia" a los espectadores, a la vez que les sugería que la asimilaran por la utilidad que les puede reportar en un futuro. "Hay más posibilidades de que haya un tsunami en esta zona que el que te toque la lotería", señala Jerónimo para insistir en la necesidad de que la población asuma la realidad. "Es un documental de ciencia que nos dice la verdad", abunda este docente, que inculca entre sus alumnos, e incluso estudiantes a los que no da clase, la importancia de las ciencias geológicas. De hecho se ha fijado 2017 como Año de la Geología en el IES Las Salinas. La proyección de La Gran Ola se incluía, por eso, entre las actividades que desarrollan. Conferencias -el día 20 acudirá al centro uno de los expertos que intervienen en la película para hablar del fenómeno de los tsunamis-, proyectos, seminarios para mostrar la importancia de esta ciencia, también para otros centros educativos que sobre minerales y rocas dan los propios alumnos; premios en las Olimpiadas de Geología de la provincia o la exposición en una vitrina de minerales y rocas -que inaugurarán a mediados de abril- son algunas de esas acciones. "Los alumnos no tardan en comprender la importancia de la Geología, más cuando les explicas que hay minerales en el suelo o en una pared, también en un estropajo", expone Jerónimo.

Siempre implicado en la formación de los alumnos -aunque da clases por la tarde acude al centro por las mañana para trabajar el tema de la Geología y la Mineralogía-, Moreno Pulido ya tiene planteado un nuevo proyecto, a partir del programa Andalucía Profundiza, con un grupo de siete estudiantes de Las Salinas para realizar un mapa de vulnerabilidad por riesgo de inundación, "por olas de 5, 10, 15 metros". La idea, desgrana, es marcar las zonas con alto riesgo, que son más vulnerables, y las posibles zonas de reunión", es decir, qué partes de San Fernando se anegarían de agua por la entrada de la gran ola, y a cuáles no afectaría para que hacia allí se evacuara a la población. "Por ejemplo, el instituto Sancti Petri y el nuestro tienen que tener claro que les pillaría de lleno", apunta. Frente a eso la zona del Observatorio de Marina y el Cerro son las áreas más altas de San Fernando y por tanto espacios seguros en caso de tsunami. "Con el mapa pretendemos ir al Ayuntamiento. Sé que estos temas dan reparo, pero podríamos mostrarnos como una ciudad preparada para actuar en estas situaciones", defiende el docente, con indicaciones de los puntos de La Isla hacia los que las personas tendrían que dirigirse para estar seguros. "Igual que tenemos la bandera azul, también tendríamos que preparar nuestras playas" para una evacuación de estas características.