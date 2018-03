Parque Natural también se une a la limpieza voluntaria

A la propuesta del Club de Surf Campoloco y la Escuela de Surf de desarrollar una limpieza ciudadana de la playa de Camposoto se suma también el Parque Natural Bahía de Cádiz, que ayer contactó con el concejal de Desarrollo Sostenible, Fran Romero, para mostrar su colaboración. "Creemos que tendrán que ser varias convocatorias", precisaba ayer el director, Antonio Gómez.

La borrasca Enma ha dejado graves destrozos en el litoral, cuyo arreglo supondrá según los técnicos municipales más de cuatro millones de euros. El también primer teniente de alcaldesa insistía ayer en algunas de las cifras: más de un millón para recuperar el caño, ahora mismo cegado entre el acceso 4 y el 8; o en torno a 1,8 millones de euros para la regeneración de la arena y la vegetación. "La recuperación se hace echando arena, con captadores y un sistema de retención, como la repoblación de la vegetaciónm, además de un cerramiento (como el existente en parte de la playa de Cortadura) para evitar que los usuarios pisen la zona", explica Gómez.

La pérdida de dunas y vegetación se ha dejado notar no sólo en la zona de baño, también en la parte natural de la playa. "Era una vegetación frondosa, de retama en buena medida, pero el temporal se la ha llevado", señala. El propio sendero de la Punta del Boquerón se ha resentido por el temporal. "Está cerrado -aunque cualquier persona puede pasar- porque hay dos o tres puntos donde no tiene continuidad al no estar las pasarelas y por la falta de arena. Puede ocurrir que alguien se encuentre con que con la marea alta no puede pasar o se tiene que mojar para volver", advierte.

Ahora los restos de las estructuras permanentes y los residuos acumulados deben retirarse, de ahí la voluntad mostrada por las entidades surferas, la propia Concejalía y el Parque Natural de convocar a los ciudadanos para que colaboren en estas tareas, como se ha hecho en algunos otras localidades costeras. "Solemos cerrar el programa con las asociaciones y se hace una convocatoria", explicaba ayer el director de Parque Natural sobre el procedimiento que siguen. El día establecido se hace una introducción a los voluntarios sobre la singularidad de la playa, sobre prevención de riesgos y sobre los residuos que deben recoger: plásticos, cristales, elementos punzantes, todo aquello que no sea biodegradable... "En la zona de baño el Ayuntamiento decidirá si retira algas, restos de vegetación, cañas, pero en la zona natural no hace falta, las mareas de aquí al verano moverán los restos y limpiarán la playa", aclara.