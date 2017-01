El PP recuerda que su puesta en marcha se anunció hace un año

"Creemos que los isleños -y de manera muy especial aquellos que se encuentran en paro- tienen que saber por qué no se ponen en marcha los programas Emple@ Joven y el Empleo@ 30+. Queremos saber si es responsabilidad de la Junta de Andalucía o una muestra más de la ineficacia en la gestión de los intereses municipales que está demostrando Cavada y su grupo". Con estas palabras la concejala popular María del Carmen Roa recuerda que se cumple un año del anuncio del inicio del proceso para la contratación de 500 desempleados isleños que hizo la regidora.

Ha pasado, considera la formación, más que un tiempo razonable desde el día del anuncio, en el que también estaba la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Gema Pérez, para denunciar la situación. En vistas de que no ha variado desde entonces, Roa exige a Cavada que informe sobre este asunto en una convocatoria urgente de la mesa por el empleo. Los populares dejan claro que no quieren demora en las explicaciones al considerar el asunto "lo suficientemente importante" como para que la regidora "dé la cara". "No es de recibo que se haya jugado de esta forma con quienes más necesitados están del apoyo de las instituciones públicas", cuestiona.

La edil del PP recuerda que el gobierno municipal tampoco ha puesto en marcha los planes de empleo municipales.