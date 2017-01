El PP recuerda a Cavada su antigua preocupación por el plan de empleo municipal

El PP repitió ayer sus críticas por la falta de ejecución de las inversiones de los presupuestos del año pasado. De nuevo recordaba algunas de las actuaciones que siguen pendientes; y otra vez ponía en duda el proceso participativo realizado para la elaboración del documento económico de este año principalmente por no saberse nada de cuándo éste podría ser una realidad. Como en otras ocasiones, ironizó con las demandas que hacía el PSOE cuando estaba en la oposición de que desde el gobierno local se pusiera en marcha un plan de empleo municipal, que no ha plasmado en contratos ahora que gestiona la ciudad. Se refería concretamente a unas palabras de la alcaldesa, Patricia Cavada, realizadas en diciembre de 2013 en un pleno en las que se dirigía al entonces alcalde para reclamar que se destinara dinero, ya que las cuentas lo permitían, a la contratación de isleños para ayudar a la situación de las familias más desfavorecidas. En esta ocasión, de hecho, usaba esas palabras para reclamar que cumpla con sus compromisos: "De los nueve millones que tiene para ejecutar inversiones que no está realizando que destine parte a un plan de empleo, por que si no, como decía usted, se va a acostar con mucho remordimiento de conciencia".

Las declaraciones de ayer del concejal Manuel Raposo hacían un repaso de lo que considera "paralización" de la ciudad en cuanto a inversiones. No se ha remodelado el edificio de la plaza San José para trasladar allí la escuela de adultos. Tampoco se ha adaptado el Parque de la Historia y del Mar para Campus del Empleo. Las obras de la playa de Camposoto se han iniciado con una inversión de Diputación, pero no con los 1,2 millones municipales previstos. El resto, apuntaba Raposo, se hará con fondos europeos -está previsto que lo haga la Junta-. Tampoco hay nada nuevo sobre la remodelación de la Plaza del Rey, ni se ha repuesto ninguna infraestructura o se ha electrificado Fadricas II. Alcantarillado, parques y jardines tampoco han mejorado. "Y el Ayuntamiento es una obra tramitada por el anterior gobierno local", culminó el edil popular.

"Ahora -tiró de nuevo de ironía- tendrá que reunir a los votantes del presupuesto de 2016 y de 2017 y que decidan qué inversiones quieren que se hagan".