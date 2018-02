El PP dice que en 2017 se dejaron de invertir más de 17 millones de euros

El concejal del PP isleño, Manuel Raposo, ha echado mano al informe elaborado por la Intervención y la Tesorería Municipal correspondiente al último trimestre de 2017 relativo a la ejecución del presupuesto y que cierra el ejercicio económico. Recuerda el PP que, si bien tiene carácter provisional hasta quese apruebe la liquidación del presupuesto, "anticipa con muy alta probabilidad el resultado final de la gestión que del Ayuntamiento hizo el ejecutivo de Patricia Cavada".

El PP, basándose en el citado informe, sostiene que el gobierno municipal, formado por PSOE y PA, contaba con 23’2 millones de euros para realizar inversiones en la ciudad, dinero proveniente de los remanentes y del presupuesto prorrogado de 2017. De ese total, el ejecutivo sólo destinó al fin establecido 5’7 millones de euros, “es decir –explica Raposo- que dejaron de invertir en nuestra ciudad un total de 17’4 millones de euros”.

"La falta de iniciativa y la ausencia de gestión del gobierno local ha derivado en que no se hayan ejecutado la mayor parte de inversiones previstas para este año", señala esta formación a través de un comunicado. "Es el caso de las mejoras en la red de saneamientos, alcantarillado, parques infantiles y en zonas verdes. No se ha ejecutado, por ejemplo y pese a contar con el dinero para ello, la remodelación de la Plaza del Rey. El PSOE y los andalucistas sólo han invertido el 29 por ciento previsto en la reposición de infraestructuras; no han destinado un sólo euro en mejorar el servicio de Protección Civil, como la adquisición de un nuevo vehículo. No han adaptado el sistema de gestión municipal a las nuevas tecnologías. Tampoco se ha invertido en equipamientos previstos para 2017 tales como el Centro de Interpretación de Camarón de La Isla, el Campus del Empleo, las mejoras para la playa de Camposoto previstas para el pasado año, así como la remodelación del antiguo Juzgado, por citar algunos ejemplos del listado que se incluye en este informe que cualquier ciudadano puede consultar y que será llevado al próximo pleno municipal”, manifestó el edil popular, recalcando que “queda claro que la señora Cavada no ha hecho nada. Le sobra propaganda y le falta gestión”.

Igualmente, recordó Raposo, el gobierno que comparten socialistas y andalucistas sigue sin llevar a pleno los grandes contratos -recogida de residuos, limpieza viaria, jardinería y Deportes- "tal y como se comprometieron a comienzos del actual mandato".

Desvela el PP que también se incluye en el citado documento un informe de Tesorería que recoge que, a 31 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento tenía pendiente de pagar 7’4 millones de euros a los proveedores, es decir, un total de 1.015 facturas.

De las facturas que sí pagó en 2017 el bipartito, 313 fueron dentro del plazo que establece la Ley, frente a las 1.472 facturas (7’8 millones de euros) que se abonaron fuera de plazo. "Esto tiene como consecuencia que los isleños hayamos tenido que abonar 357.098 euros por intereses de demora, es decir, por el hecho de que el gobierno municipal paga tarde a las empresas. Esto es una auténtica barbaridad”.