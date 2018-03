Loaiza repetirá por tercera vez como candidato del PP a la Alcaldía en 2019

El PP ha sido el primero de los partidos locales en despejar la incógnita de 2019. Aunque no ha habido ninguna sorpresa. El ex alcalde, actual presidente y portavoz del grupo municipal popular, José Loaiza, repetirá por tercera vez como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. Así lo decidió la ejecutiva local en la tarde del pasado miércoles, donde Loaiza mantuvo intacto el apoyo firme de sus compañeros de partido al conseguir un respaldo unánime con vistas a la carrera electoral, para la que los populares ya han dado el pistoletazo de salida. Y ayer, el propio PP isleño confirmó la candidatura a través de un comunicado en el que aseguraba que "no ha sido una decisión díficil de tomar" al aludir principalmente a la gestión desarrollada por Loaiza durante los años en los que ocupó la Alcaldía -entre 2011 y 2015- como la principal baza de su candidatura.

Este acuerdo adoptado por la ejecutiva tendrá ahora que ser refrendado por el comité electoral provincial, como advirtió el PP isleño en su nota. No obstante, todo apunta a que será un mero trámite y se da por hecho que la candidatura será confirmada ya que incluso se ha anunciado la participación de Loaiza en el acto de presentación de candidatos que el partido celebrará el próximo domingo en Antequera. "En 2019 seré candidato a la Alcaldía de San Fernando por el Partido Popular. Así lo han propuesto mis compañeros y lo he aceptado con orgullo, compromiso y agradecimiento". anunciaba Loaiza a través de su perfil en Facebook.

El domingo participará en Antequera en un acto de presentación de candidatos

"Loaiza no es solo el mejor candidato sino que ya ha demostrado que es el mejor alcalde que puede tener esta ciudad", resumía el PP al dar a conocer oficialmente la candidatura a la Alcaldía del número uno del partido en Isla. A los "méritos" de Loaiza añadió también los "deméritos" del actual gobierno municipal, que desde 2015 encabeza el PSOE, al que recriminó que arrastrara "una lista cargada de inactividad, promesas incumplidas y medidas impopulares". Frente a ello el PP prometió "un gobierno ambicioso" y se atribuyó "el único proyecto político de futuro para la localidad".

La candidatura de José Loaiza a las municipales se había apuntado ya en un par de ocasiones anteriores, en gran parte para disipar las dudas que habían surgido acerca de su continuidad con vistas a las municipales de 2019. Así, en mayo de 2017, a las puertas del congreso provincial del partido, el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, decía de Loaiza que era "el mejor candidato para las próximas elecciones municipales y la persona más preparada para volver a liderar el Partido Popular de San Fernando y el futuro de la ciudad".

Poco después, en junio, volvería a confirmarse este mensaje en el transcurso del congreso local del partido, en el que Loaiza se confirmó al frente de la ejecutiva local con el respaldo de la cúpula del PP andaluz. Su presidente y aspirante a convertirse en el próximo presidente de la Junta, Juanma Moreno, llegó entonces a darle una "orden": la de volver a ganar las elecciones y recuperar la Alcaldía que el partido perdió en las municipales de 2015.

Loaiza asomó al panorama político isleño en 2010 tras el frustado amago de convertir al ex alcalde andalucista Antonio Moreno en candidato a la Alcaldía por el Partido Popular. Le avalaba una sólida trayectoria que le había llevado a ser concejal en el Ayuntamiento de Cádiz, diputado autonómico y presidente del PP provincial. Ganó las elecciones municipales de 2011 y se aseguró la mayoría absoluta pactando con el PA. Compaginó el Ayuntamiento con la presidencia de la Diputación. Pero en 2015 sufrió un duro revés en las urnas al no conseguir la reelección. Desde entonces ejerce de portavoz del PP en la oposición.