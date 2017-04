Loaiza critica la falta de solución municipal para una familia que desahucian hoy

"Desde la concejala de Servicios Sociales, Ana Lorenzo, hasta Patricia Cavada pasando por Fran Romero han sido incapaces de dar una solución a esta familia que necesita más una vivienda que las avenidas de La Isla una señalética animal que es lo que realmente le preocupa a Cavada". El presidente local del PP, José Loaiza, hacía referencia con estas declaraciones al desahucio previsto para hoy de una mujer y sus tres hijos, y la falta de solución dada por el Ayuntamiento.

El líder popular, que no cuestiona la motivación legal -es un lanzamiento de una casa de un particular en el que esta familia está en régimen de alquiler- sí critica la falta de compromiso demostrada por el equipo de gobierno, que no ha buscado una alternativa para la situación de estas personas. Especialmente señala a Lorenzo, al frente de Servicios Sociales.

Loaiza insiste en que se trata de un " asunto de emergencia social" en el que cuatro ciudadanos -tres de ellos, menores de edad, van a quedar en una completa situación de desamparo.