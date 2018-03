La Junta aclara que el IFAPA no está en San Fernando y Loaiza llama a movilizarse contra su cierre

El IFAPA no está ni ha estado nunca en San Fernando, por lo que es difícil que la Junta vaya a cerrarlo o piense en trasladar unas instalaciones que no existen en La Isla. Así lo ha explicado la Junta de Andalucía hoy, sorprendida por las declaraciones del candidato del PP en La Isla, José Loaiza, y su "desconocimiento" al respecto pese a haber sido alcalde de la ciudad.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel Miranda, ha tenido que salir al paso de las afirmaciones del presidente del Partido Popular de San Fernando para recordar que el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) “nunca ha tenido una sede u instalaciones en la localidad, sino que su adscripción ha estado siempre fijada en la ciudad de Cádiz, concretamente en la calle Batalla del Salado”.

Como ha explicado Miranda, “aunque en su momento se anunció la creación de un centro específico de formación vinculado al IFAPA en San Fernando, lo cierto es que las dificultades presupuestarias sobrevenidas hicieron imposible llevarlo a cabo y nunca se creó ese ente como tal. Finalmente, para poder ofrecer esa formación se optó por solicitar un espacio en un centro con enseñanza reglada como el Centro Integrado de Formación Profesional Marítimo Zaporito cuando puntualmente había necesidad de impartir algún curso”.

El delegado de Agricultura ha mostrado su extrañeza por el hecho de que “el señor Loaiza, que ha sido alcalde de San Fernando durante muchos años, desconozca esta realidad y cree polémica sobre un asunto que no tiene consecuencias ni cambios para la localidad ni para los posibles beneficiarios de esa acción formativa, ya que la formación específica a demanda del sector que se ha venido impartiendo se seguirá realizando si, como se ha hecho hasta ahora, hay alumnos suficientes que permitan crear un grupo y desplazar docentes a San Fernando”.

En la misma línea, Miranda ha insistido en que al igual que se va a seguir impartiendo esa formación a demanda, no hay cambios en la formación reglada que imparte el Zaporito, el único instituto de Andalucía en el que se oferta la totalidad de los Ciclos Formativos de una misma Familia Profesional, la Marítimo-Pesquera.

Del mismo modo, el delegado ha destacado que en los últimos ocho años el número real de alumnos a los que se ha dado esa formación no reglada ha sido de apenas 400 (a razón de 20 cursos por 20 alumnos cada uno), en su mayoría procedentes de localidades como Barbate o Sanlúcar, que es donde existía realmente demanda por parte del sector pesquero.

Y Loaiza insiste y llama a los isleños a movilizarse

Por otro lado, esta misma mañana, el presidente del PP isleño, José Loaiza, ha llamado a la movilización ciudadana para rechazar el cierre del Centro de Investigación y Formación Marítimo-Pesquera (IFAPA) "decretado por la Junta de Andalucía" y exigir "su mantenimiento en San Fernando, tras conocerse que el Gobierno de Susana Díaz lo trasladará a Sanlúcar de Barrameda".

Loaiza ha anunciado que remitirá una carta a la Federación de Asociaciones de Vecinos y a las asociaciones vecinales, así como a otras entidades isleñas, a la alcaldesa y a los grupos políticos, para que elaborar una declaración institucional en la que San Fernando repruebe la voluntad del Gobierno andaluz y defienda los intereses locales.

El dirigente popular ha considerado que "el cierre de un centro formativo de referencia, no sólo en Andalucía, sino en toda España, no puede ser silenciado ni aceptado sin plantar cara a una decisión injusta para los intereses de la ciudad". Además, ha recordado, "la Junta no solo priva a la ciudad de uno de los recursos formativos de calidad, sino que da un paso más en el desmantelamiento de la oferta educativa en San Fernando, tras el cerrojazo del Centro de Técnicas Industriales".