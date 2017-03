'Grupo Por', fiel a su cita con la pasarela solidaria

Para elegir a qué colectivo ayudan -ya no son un grupo de tres amigos, sino que durante estos años se ha ido sumando todo aquel que ha querido- no tienen un comité, ni un protocolo de selección. Simplemente cuando se reúnen analizan acciones que realizan las asociaciones. Autismo Cádiz, por ejemplo, ya estaba en cartera de ocasiones anteriores. "Nos enviaron un dossier con su actividad y la labor de integración con los chavales que desarrollan, los monitores que necesitan", comenta. De Calor en la Noche reconocen su importante labor al visualizar un problema que pasa desapercibido, que es la situación que viven las personas sin hogar. "Necesitan mucha ayuda", señala González, sobre esta entidad que sale varias veces por la noche para repartir mantas, dar de comer y hablar con quienes duermen en la calle; y que en época de bajas temperaturas se implica para localizar a estas personas y convencerlos de que acudan al albergue de San Vicente de Paúl.

Los niños del balonazo era un nombre muy complicado para tener vocación de permanencia si en cada ocasión debían explicar el origen de la denominación. "Cuando me preguntaban tenía que recordar que nos bautizaron así por cómo había surgido la primera causa de la pasarela solidaria", explica Daniel González, miembro del Grupo por , como hace unos años se conoce a estos amigos que se unieron para recaudar fondos para la rehabilitación de la Capilla del Cristo. El viernes y el sábado alcanzan la sexta edición del desfile.

'Lunantes y volares' del centro de adultos María Zambrano participa

Son muchas las firmas de moda y empresas que colaboran con la iniciativa solidaria del Grupo Por. Ahí están las agencias de modelo JMB (Jaime Montero, que alcanza su cuarta edición) y Absolutely (de San Fernando y que estarán por primera vez); el hotel Bahía Sur y el centro comercial Bahía Sur; DSI Sonido. También el Ayuntamiento isleño, que colabora. "Tenemos la máxima del respeto a quienes han colaborado antes con nosotros y contamos con ellos si quieren repetir. Después está abierto a quien quiera unirse si hay hueco", explica Daniel Gonzáléz. De las empresas de moda de fiesta, por ejemplo, repiten cuatro de las cinco. Debuta María y Alejandra Novias (de Chiclana) y siguen el Baúl Añil, Celopman y Rocío Ferreiro. Veintiseis Moda no pudo estar el año pasado pero este año se pusieron en contacto para volver a participar. En cuanto a la moda flamenca este año tienen una novedad: "Hemos querido rendir homenaje a quienes no siempre pueden estar en pasarelas profesionales y contamos con el taller de diseño Lunantes y volares, del centro de adultos María Zambrano". Desfilarán las integrantes o sus familiares. El resto ya tiene una trayectoria: Ángeles Fernández, Lunares by Toñi Lobato, Mari Carmen Juliá y Carmen Vega.