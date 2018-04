Gobierno y PP dan visiones opuestas de la ocupación hotelera en Semana Santa

Ha sido una buena Semana Santa: con una actividad importante en la calle que contribuye a la creación de actividad económica. Han crecido las ventas en hostelería, y también en comercio. Las rutas guiadas y el resto de propuestas turísticas han tenido una participación alta. En todas estas cuestiones, al menos en buena parte, están de acuerdo gobierno municipal y Partido Popular, que sin embargo mostraban ayer una visión diferente en su valoración de la ocupación hotelera: mientras los populares expusieron los datos de Horeca, la patronal del sector, que el lunes daba unas cifras por debajo de la Semana Santa de 2017, el equipo de gobierno matizaba esos números al ofrecer unos porcentajes donde también incluía a los hostales de la ciudad, que no contabiliza en su informe Horeca.

Desde el equipo de gobierno se destacaba el dato importante de personas en la calle durante la Semana Santa, que se traducía en un incremento de las ventas en hostelería y el comercio. Ayer Acosafe (la Asociación de Comerciantes de San Fernando) remitía un comunicado en el que realizaba un balance positivo en las ventas durante la Semana Santa, por encima del año anterior, "tras un sondeo entre comercios y hosteleros de San Fernando". También se daba cuenta desde el Ayuntamiento de la respuesta ciudadana a las propuestas turísticas planteadas: visitas a Torrealta, el Museo Naval, la Casa Camarón o el Arsenal de La Carraca que en conjunto habían reunido a un total de 1.090 personas.

"Hasta el miércoles -exponía el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez- la ocupación hotelera se situó en el 91%. En la segunda parte de la semana fue del 67%". Mientras la primera parte se relaciona con el Minibasket y la venida a la ciudad de las selecciones autonómicas de baloncesto de la categoría y de muchos familiares, la segunda responde a la fiesta propia de la semana cofrade que este año se ha visto perjudicada por tratarse de una semana más adelantada en el calendario y por las consecuencias de los temporales en la costa "que han retraído a los turistas", ponía como factores negativos el edil socialista. De cualquier manera resaltaba que el evento deportivo "nos aleja del factor climatológico".

Por el contrario, desde el PP se mostraba preocupación por la bajada de la ocupación hotelera, especialmente en lo que se refiere los primeros días de Semana Santa. "Ha sido del 64,10%, cuando el año pasado fue del 90,33%. En la provincia la media ha sido del 78%", señalaba el presidente local de la formación, José Loaiza, con los datos de Horeca, y que incluía el condicionante del Minibasket para reforzar su visión. El líder popular cuestiona que la ciudad no haya salido beneficiada por la cita del baloncesto y que su ocupación hotelera haya arrojado datos peores a la media provincial. "En la presentación desde la Federación ya advirtieron de problemas con el alojamiento, lo que pone en peligro que esta cita vuelve. Algunas expediciones se han tenido que ir a Chiclana", lamenta. El mini tiene una ventaja en San Fernando: Bahía Sur, el alojamiento y las pistas para entrenar; y no puede perderse, bajo su punto de vista. Por eso señala directamente al equipo de gobierno por no coordinarse con los hoteles. "Hay que trabajar, no dejar las cosas al azar, o a otros. La implicación institucional es importante", apunta Loaiza.

Frente a esos datos "preocupantes", el ex alcalde valora el desarrollo de la Semana Santa en la ciudad y el trabajo del Consejo, de las hermandades, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los servicios municipales. Eso sí, insiste en la necesidad de actuar para sacar rédito a las fiestas locales. "A la hostelería le ha ido bien, han tenido un rendimiento económico alto, especialmente en el centro. Pero si la ocupación hotelera cae eso repercute en el transporte -el taxi- o el comercio", defiende. Por eso proponen que se lleve a cabo un Plan Estratégico de Turismo, que incida en las cuestiones de promoción. "Poner dinero en promoción no es malgastar, es invertir porque luego trae retorno", insiste. San Fernando debe vender, a su juicio, su ocio, su gastronomía, su naturaleza, su patrimonio, su deporte o su cultura para que fuera de la ciudad conozcan qué tiene. Esta acción incluye un plan específico de Fiestas. "Pueden decir que el Carnaval y la Navidad fueron bien, pero no se corresponde con los datos", critica Loaiza. Feria, Tosantos y Halloween, la fiesta del Cerro... pueden promocionarse, según el PP. "Nos tendrán para tratar este asunto porque no es un tema de partido, sino un tema de ciudad", tendió la mano.