C's exige un plan de movilidad como base para la ordenanza de Real

Un acuerdo con Isla TV que está cercano

"Estamos pendiente de una cita con el concejal Conrado Rodríguez, que solicitamos después del pleno pasado para hablar de la ordenanza de la calle Real. Así que no sabemos si se ha resuelto el problema con la empresa Isla Televisión, ni cuándo pretenden llevar la ordenanza otra vez a pleno". La concejala Mayte Mas respondía de esta forma a la pregunta de si había novedades sobre esta norma municipal que no obtuvo suficiente respaldo en la última sesión plenaria. Efectivamente, Rodríguez explicaba a este periódico que ha mantenido conversaciones con los responsables de Isla Televisión para dar respuesta a su preocupación sobre el futuro mantenimiento del cableado dadas las restricciones que tendrá Real con el paso del tranvía. Desde el gobierno se sobreentendía que estaba garantizado, aunque es cierto que no estaba recogido explícitamente. Si bien ha habido entendimiento entre las partes, aún, reconocía, no se había alcanzado un acuerdo, aunque era próximo. Eso sí, no quiso aventurarse a asegurar o rechazar que la ordenanza podría ir a pleno este mes.