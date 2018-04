El Consejo de Hermandades pide la Medalla de la Ciudad

Será este fin de semana cuando el órgano que aglutina a todas las hermandades de la ciudad dará el pistoletazo de salida a este aniversario con una misa de apertura que se celebrará el domingo a las 12.30 horas y que se desarrollará en la iglesia de San Francisco. Será el arcipreste de la ciudad y director espiritual del Consejo, Gonzalo Núñez, el que se encargará de oficiar la eucaristía.

El aniversario tiene por objeto "realzar el papel de las cofradías en la ciudad", según ha recordado esta mañana el coordinador de la comisión organizadora de los actos.

El programa que se ha previsto celebrar incluirá actividades de distinta índole -entre ellas, una gimkana en la que participarán todas las hermandades y una peregrinación a la aldea del Rocío- y se centrará de un modo especial en la juventud.

El programa

Entre las actividades previstas para este año del 50 aniversario del Consejo se incluye la celebración de un pleno conmemorativo de hermanos mayores que se celebrará en septiembre -probablemente en torno a la sonada fecha del 24- y que intentará reunir a los actuales dirigentes cofrades y a todos los que, en algún momento, han tenido a su cargo las riendas de la hermandad.

San Fernando será también el punto de encuentro para los presidentes de los consejos locales de toda la Diócesis de Cádiz y Ceuta en el encuentro institucional que el Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías celebrará en la jornada del 17 de noviembre, que se desarrollará en La Isla con motivo de este 50 aniversario.

Especialmente llamativas serán las propuestas que se manejan para la juventud cofrade. Así, en la mañana del 17 de junio se celebrará en la plaza del Rey la primera Gymkana juvenil de las cofradías, que además servirá de colofón a las actividades centradas en los jóvenes que se han desarrollado a lo largo del curso cofrade.

Más sonada será la peregrinación de la juentud cofrade a la aldea de El Rocío que se acometerá con la colaboración de la filial isleña a lo largo del último trimestre del año. Además, el 24 de noviembre, se llevará a cabo el quinto encuentro de jóvenes cofrades de San Fernando, cuya organización recae este año en la hermandad de Columna con motivo de su 125 aniversario.

Vivir la Semana Santa a través de los cinco sentidos será también el propósito de la exposciión retrospectiva "y vivencial" que se prepara para la próxima Cuaresma en las dependencias del Castillo de San Romualdo. Se llevará a cabo entre las jornadas del 14 y del 17 de marzo de 2019 e incluirá un concierto de marchas procesionales que correrá a cargo de la banda de música de la asociación cultural musical San José Artesano. Habrá incluso una marcha dedicada al Consejo de Hermandades con motivo de este 50 aniversario a la que dará forma el músico isleño Juan Antonio Duro López y que se estrenará en este mismo concierto.

En estas fechas de la Cuaresma de 2019 se presentará también un Anuario del Consejo de Hermandades, que podrá consultarse a través de la página web de esta institución cofrade, que tambiéns e renovará y actualizará tanto en diseño como en contenidos.

La comisión organizadora

El programa de actos de este 50 aniversario del Consejo está impulsado por una comisión organizadora que coordina Antonio J. Campos Martínez y que está constituida por miembros de la junta permanente, hemanos mayores y ex hermanos mayores de las cofradías isleñas. Llevan meses preparando los actos a celebrar.

Además de Antonio Campos, de este modo, forman parte de la comisión organizadora Manuel A. García López, como presidente del Consejo; Raúl Cardoso Macías, como secretario; María del Carmen Paramio Gómez, vocal de juventud; José Antonio Gómez Alanis, hermano mayor de la hermandad del Huerto; Ana Ortiz Benítez, hermana mayor de la hermandad del Rocío de San Fernando; Eduardo Coto, Hermano mayor de la archicofradía de Jesús de Medinaceli; Juan Manuel Rueda Cebada, ex hermano mayor de la hermandad del Patrón San José; José María Ruiz Coello, ex hermano mayor de la hermandad de la Soledad; y Jesús Figueiras Huerta, ex hermano mayor de la archicofradía de Medinaceli.

La imagen de un aniversario

Aunque hace unos dias se dio a conocer ya por parte del Consejo de Hermandades, ayer se presentó de forma oficial el logotipo conmemorativo que el Consejo de Hermandades utilizará en todas sus comunicaciones y publicaciones durante el año del 50 aniversario. Se trata de una obra del diseñador gráfico Manuel Collantes Galea que parte de los elementos habituales que han formado partes del escudo y la imagen del Consejo a lo largo de su historia dándole especial realce a la cruz.

Medio siglo de vida

Este 2018 se cumplen 50 años de la constitución, en 1968, de la Junta Oficial de Cofradías de la ciudad, germen que sería del actual Consejo local de Hermandades y Cofradías de San Fernando. Una institución que comienza a pensarse a finales de los años sesenta al plantearse el establecimiento de una Junta de Cofradías o Junta de Procesiones que aglutinase las voluntades de las corporaciones isleñas.

Bajo la presidencia del isleño José González Barba, la primera Junta Oficial de Cofradías de San Fernando empezó a dar sus pasos en la Iglesia Mayor Parroquial, organizando las primeras exposiciones conjuntas y las primeras conferencias, entre otras actividades, según testimonian archivos y publicaciones de la fecha.

Para la constitución de aquella Junta Oficial de Cofradías se tuvieron en cuenta los estatutos del Consejo General de Cofradías de Sevilla, de la Unión de Hermandades de Jerez y de la Junta Oficial de Cofradías de Cádiz.

En 1985, y con la aprobación de los nuevos estatutos, la antigua Junta Oficial de Cofradías pasa a ser el actual Consejo local de Hermandades y Cofradías de San Fernando, manteniéndose la Institución bajo esta denominación hasta la fecha.

En la actualidad, el Consejo local de Hermandades y Cofradías de San Fernando integra a todas las hermandades y cofradías de la ciudad establecidas canónicamente en las distintas parroquias, bien sean de penitencia, sacramentales o de gloria, ejerciendo de vínculo de unión e intermediación, consultivo y de información entre todas las hermandades y el Secretariado Diocesano, estando dotado de todas las facultades que se le reconocen en su propio Reglamento, en el Reglamento Base Diocesano y en el del mismo Secretariado Diocesano para Hermandades y Cofradías.