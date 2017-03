Camarón ya tiene su marca

Leyenda Camarón. Así reza la marca con la que la ciudad reconocerá a partir de ahora los eventos, proyectos y espacios vinculados a la figura del cantaor isleño. Ambas palabras tienen de por sí fuerza, pero además con la marca gráfica a mano alzada por lo que se ha optado, explicaban los representantes de la empresa Maruja Limón que se ha encargado de su creación, se pretendía mostrar la naturalidad de José Monge Cruz: de su talento, de su carácter genuino, de su sensibilidad y sus arrebatos, sus giros o de su autenticidad; la del artista y su voz sin más.

Con esta marca el Ayuntamiento pretende distinguir todas actividades y lugares relacionados con Camarón: ahora el 25 aniversario de su fallecimiento con todos sus actos y la Casa Natal, en el futuro el Museo Camarón. "No es flor de un aniversario, damos a conocer una etiqueta que está llamada a ser, de una vez por todas, una marca de ciudad. Aquella que ha definir nuestro presente y nuestro futuro y que ha de ser un motor de un nuevo modelo turístico que ha de transformar San Fernando", dejaba claro el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero. En esa línea del turismo, defendió el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, "debemos potenciar nuestro atractivo, nuestros elementos diferenciadores y sólo San Fernando tiene el honor y la ventaja de ser la ciudad que vio nacer al genio del cante, Camarón de La Isla".

Los diseñadores de la nueva marca, Mario Aguilar y José Antúnez, juegan con los colores blanco, negro y rojo, "colores muy flamencos", y en el caso del rojo muy cercano a Camarón, "a la fragua", y "a la sangre", que vinculan con las emociones y los sentimientos. Como ya se ha dicho se ha optado por una caligrafía, con dos palabras Camarón y Leyenda, "la que forjó en su tiempo y trascendió al nuestro viviendo en su legado", detallaba Romero. No sale, sin embargo, la coletilla de "La Isla", algo que durante el proceso de creación llevó a un debate, que desde el gobierno local saben que ahora volverá a surgir. "Pensamos que no había que diluir la marca, que la palabra Camarón tenía ya de por sí mucha fuerza", explica, más cuando se está apostando por San Fernando como marca de ciudad, para que así sea reconocible: "Incluir más elementos como La Isla, que aquí lo reconocemos pero en otros sitios no, puede confundir. Es mejor vincular Camarón con elementos que haya en la ciudad".

Leyenda Camarón estará presente a partir de ahora en todas las acciones que se desarrollen donde haya presencia de elementos de Camarón. Evidentemente, el 25 aniversario es un punto de partida, un paso importante en ese trabajo por relanzar la imagen de San Fernando turísticamente. "En todas las actividades, actuaciones y acciones de la programación del Año Camarón estará esta marca", insistió Romero, que destacó los avances que en este programa se están dando. "Seguimos cerrando muchas acciones, no sólo en las referentes al inicio del verano. Las conversaciones son fluidas con los representantes y con la propia familia de Camarón. Pronto anunciaremos las propuestas que se pondrán en marcha con otras instituciones públicas y con la familia, más allá de lo que ya anunciamos durante el desarrollo de Fitur, en Madrid", finalizó el también responsable del área de Promoción de la Ciudad.