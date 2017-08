Otro tren para la carretera N-340

La vida consiste en coger el tren adecuado cuando pasa por la estación en la que te encuentras. No equivocarte, pero sobre todo no desaprovecharlo. Este refrán no parece resumir la vida de la principal carretera costera de la provincia de Cádiz, la N-340, que no ha conseguido beneficiarse de ninguna de las oportunidades que ha visto desvanecerse frente a ella.

A su futuro se le brinda de nuevo una posible alternativa. El Gobierno aprobó en julio un Plan Extraordinario de Carreteras, que llevará consigo inversiones de 5.000 millones de euros en los próximos cuatro años.

Esta vía fue la carretera más larga del país con 1.248 kilómetros. Su extensión llega hasta Barcelona y, excepto en la provincia de Cádiz, recibe el nombre de A-7. Todo por una razón: su desdoblamiento propició su transformación en autovía, salvo en el tramo comprendido entre Algeciras y Vejer.

Los representantes políticos de la comarca del Campo de Gibraltar aúnan fuerzas ahora por que el desdoblamiento de esta pobre olvidada deje de ser una quimera. El diputado socialista por Cádiz Salvador de La Encina ha tendido su mano al senador de la misma provincia y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Este último ha dicho que aceptará cualquier compañero de viaje a la vez que ha recordado que en septiembre se presentará el estudio informativo, que considera insuficiente De la Encina.

Los intentos y esfuerzos de ambos serán en vano si no logran que el trazado se incluya en el plan extraordinario. Y es que esta medida extraordinaria pretende actuar sobre 2.000 kilómetros de carreteras y en 20 grandes corredores. Su financiación ha sido estudiada para que se cimente en la colaboración público-privada, las garantías del Banco Europeo de Inversiones y el Plan de Inversiones para Europa, que en román paladino se traduce en los corrillos políticos como el Plan Juncker.

Será el impulso europeo el que financie, si así lo tiene a bien Fomento, un desdoblamiento que, con una denominación u otra, se ha enmarcado dentro de los presupuestos de la Administración central durante casi más de veinte años.

Para ello, los órganos competentes tendrán que valorar si la Algeciras-Vejer se amolda a los objetivos de la iniciativa del Ejecutivo. Fomento busca con esta partida presupuestaria completar los tramos de la Red Transeuropea de Transporte pendientes; resolver los cuellos de botella existentes en la red actual de carreteras; adaptar las principales autovías existentes a las exigencias de la normativa en materia de siniestralidad; y asegurar la conservación de todos los proyectos que se acometan.

El aislamiento de la N-340 en los fondos nacionales llegó a dejar en saco roto incluso el convenio de las dos Bahías firmado por el presidente de la Junta de Andalucía en 1994, Manuel Chaves, y el ministro de Obras Públicas entonces, Josep Borrell. Un documento que suponía el compromiso de las dos administraciones para financiar dos autovías claves para la provincia de Cádiz: el desdoble de la Jerez-Los Barrios y el de la N-340. Sólo la primera es una promesa cumplida.

El Plan Extraordinario de Carreteras supondrá la creación, durante la fase de construcción, de 48.000 empleos directos. Cerca de 50.000 trabajadores para las actuaciones en 20 grandes corredores. El deseo de la comarca es que al menos una parte de ellos desayune cada mañana en Pelayo. Este será el signo inequívoco de que el desdoblamiento de la N-340, víctima de tantos anuncios en vano, es una realidad.