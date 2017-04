"He unido mis dos grandes pasiones, motor y música"

-del motor a promotor. ¿Cómo es eso?

-Me he dedicado a las motos toda mi vida, pero mi otra gran pasión era la música, así que cuando me retiré decidí dedicarme a lo que más me gustaba. Hace dos años, en una reunión en Marbella, surgió esta idea y ya es una realidad.

-Supongo entonces que tiene una vocación de continuidad.

-De continuidad y de crecer. Queremos que el próximo año el festival sea más grande, pero también llevarlo a otros grandes premios.

-¿Ha hablado con sus ex compañeros pilotos para que le apoyen?

-Ya lo están haciendo todos desde las redes sociales y eso anima a que esté teniendo una buena aceptación entre el público. Estamos muy contentos. Sabemos que un montón de moteros de españa y Europa que cada año peregrinan a Jerez se acercarán al festival y muchos de ellos me están animando con la iniciativa. Yo los recibo con un especial cariño porque son moteros que durante años me han animado encima de la moto y ahora me animan en esta nueva empresa.

-El reclamo de Iggy Pop tendrá su peso entre un público no precisamente joven.

-No dudamos en ningún momento de que queríamos a Iggy Pop porque es una de las últimas leyendas vivas del rock and roll, además de ser un artista espectacular que sigue arrastrando seguidores. Será una de las últimas oportunidades de poder ver en vivo a Iggy Pop en España. Ya ha cumplido 70 años.

-¿Le ha visto últimamente? ¿Está en forma?

-Me han enviado vídeos de algunas de sus actuaciones. Es increíble la vitalidad que tiene este hombre, parece un chaval. Encarna a la perfección esa vinculación que ha existido entre el rock y el mundo motero.

-¿A quién más recomienda del cartel?

-Va a ser una gran fiesta. Colin Peters, por ejemplo, es uno de los grandes dj's no ya del momento, sino de toda la historia. De Love of Lesbian qué voy a decir. Es un grupo que está siempre en los grandes estivales. Y Los Zigarros es una banda que crece cada día. Pero, en general, estoy muy satisfecho con todo el cartel porque hemos conseguido lo que queríamos, que sea atractivo para los abuelos y para los nietos. Es un abanico muy grande.

-Y se casa usted el domingo. Será su luna de miel.

-No, más bien es un gran regalo de boda. Ciertamente, me ha venido todo a la vez.