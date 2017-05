La proyección de 'Okja' lleva la polémica al Festival de Cannes

Wright homenajea al cine negro en su estreno como directora

La intérprete estadounidense Robin Wright se estrenó ayer como directora con el cortometraje The Dark of Night, homenaje a las grandes obras del cine negro con el que inauguró la sección de clásicos de la 70 edición del festival de Cannes. "Soy actriz desde hace 30 años y me gusta, pero actuar es algo muy solitario. Quería involucrarme con todos los departamentos", dijo al inicio de la proyección, en la que señaló haberse tomado este nuevo paso como un "experimento". Tras haber dirigido algunos capítulos de la serie House of Cards" en la que encarna a la maquiavélica primera dama Claire Underwood, esta incursión detrás de la cámara con un proyecto propio le supuso una "exploración", libre del estilo predefinido de la serie. Su cortometraje narra en diez minutos el encuentro entre una mujer, un policía, una camarera y su jefe en un restaurante típico estadounidense.