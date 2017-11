Un canto a la justicia y al 'carpe diem' de las mujeres compositoras

"Es una maravilla que nos podamos reunir un grupo de compositoras en torno a nuestra música y en torno a la reflexión sobre nuestra música". Teresa Catalán, Premio Nacional de Música 2017, celebra el Taller de Mujeres Compositoras que, un año más, el XII exactamente, reúne en Cádiz a una serie de relevantes creadoras del panorama nacional con el objetivo de "normalizar" su actividad", "crecer" y "proyectar a la sociedad" su trabajo "gracias a la ayuda incondicional" que les presta el Festival de Música Española de Cádiz.

La compositora y catedrática navarra, junto a Diana Pérez Custodio, María Dolores Serrano, Carme Fernández Vidal, María José Arenas, Marisa Manchado, Anna Bofill Levi, Consuelo Díez, Iluminada Pérez Frutos, Pilar Jurado, Rosa María Rodríguez Hernández y Laura Vega, forma parte de esta reunión de creadoras que hoy tienen una doble cita con Cádiz, una mesa redonda en el Edificio Constitución 1812, donde debatirán sobre el tema que el taller ha propuesto este año, el carpe diem, y un concierto en el Gran Teatro Falla, en el que expondrán sus obras que serán interpretadas por la Ensemble Córdoba Música Viva.

Todo ello, como cada año, con el objetivo de hacer un acto "de pura justicia", el de "normalizar la presencia de las mujeres compositoras en el panorama de programación", ya que, como explica Catalán, ésta no corresponde "al número de mujeres que están componiendo, ni a la calidad de sus composiciones". "La sociedad no tiene conciencia de que las mujeres estamos creando un verdadero patrimonio inmaterial porque no lo conoce", acierta.

De esta forma, el Taller de Mujeres Compositoras se convierte en una plataforma que lucha contra esta "invisibilidad" ofreciéndoles "el lugar en el que cada año realizamos nuestra acción conjunta". Así, explica la compositora, "Aunque nos conocemos todas y todas tenemos noticias de todas, en el sentido de cuál es nuestra trayectoria y en qué estamos trabajando, es en Cádiz donde realizamos nuestra acción, digamos, proactiva, donde realizamos el debate en el que se comenta el objetivo que nos hayamos marcado en cada taller, este año el carpe diem, que, obviamente, siempre tiene relación con las obras que escribimos", detalla.

Catalán, por ejemplo, se ha centrado en "el contrario" del carpe diem para basamentar su pieza Pasandere ta Basajaun, que estrenará en el Falla. "Permíteme que me ponga filosófica, yo creo que todo lo que tiene cara tiene revés, y todo lo que es, no es, por eso de la misma manera que el carpe diem hace referencia a lo inmediato, a algo, digamos, que tiene que ver un poco con la superficialidad, yo he entendido que eso también tiene un revés, que es el fundamento, el fondo, lo telúrico, el principio... Y ahí es donde me he querido ir en mi obra tomando como referencia a dos personajes de la mitología vasca (Pasendere y Basajaun) que son dos padres de la naturaleza, entendiendo ésta como principio, como raíz", relata.

Viva la Vida (Diana Pérez Custodio), Bartók Béla Emlékére (Carme Fernández Vidal), Corpi d'acqua (Anna Bofill Levi), Is your mind? (María José Arenas), Canto de Intef (Iluminada Pérez Frutos), Noche de arena (Rosa María Rodríguez Hernández), La piel de lo primario (Dolores Serrano Cueto), En el silencio... (Laura Vega), Carpe Diem (Consuelo Díez), De los aires (Marisa Manchado Torres) y Xtreme (Pilar Jurado) serán otros estrenos absolutos del taller que además homenaje a un miembro desaparecido, la compositora María Luis Ozaita Strawinskiana, incorporando al programa su Danza, que ella misma elegió antes de morir para que se tocara en Cádiz.

La interpretación de estas piezas se ha confiado a la Ensemble Córdoba Música Viva, formación fundada en 2009 con una plantilla variable que, en esta ocasión, está formada por dos pianistas y dos percusionistas convirtiéndose, a juicio de Catalán, en otros de los motivos "de interés" de este programa puesto que "no es tan frecuente ver en escena dos pianos y dos percusionistas actuando".