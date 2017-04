Posiblemente, y para muchos, la primera vez que se tuvo noticias en Cádiz de Zahara, de El Kanka, de José Félix y de Miguel Ángel (Antílopez), de Fede Comín, de Elena Bugedo, de Marwan... Durante más de una década los aficionados a la canción de autor pudimos descubrir en un rinconcito de la gaditana calle Silencio los nuevos valores de un género donde no tardaron en hacerse grandes. Porque el Concurso de Cantautores del Café Teatro Pay Pay fue cantera de autores gaditanos, plataforma para músicos andaluces (no en pocas ocasiones nacionales y, de vez en cuando, internacionales) y una fiesta fija para el público cada fin de semana de mayo. Lamentablemente, y tras once años de desarrollo, el certamen celebró su última edición en 2012 pero hace unas semanas la gerencia del establecimiento sorprendió con una nueva nueva: "este mayo vuelve el Concurso de Cantautores del Pay Pay".

Aunque en su regreso el certamen no se extenderá por todos los fines de semana de mayo, como en sus años de gran esplendor, sí se queda en el mes que lo vio nacer, exactamente, las semifinales del certamen tendrán lugar del miércoles 24 al viernes 26 de mayo, teniendo lugar la gala final con la entrega de premios el 27 de mayo.

Unos premios que este año alcanzan la cuantía de 600 euros para el primer clasificado, 450 euros para el músico que conquiste la segunda posición y 300 euros para el tercer galardonado.

Así, el XII Concurso de Cantautores del Café Teatro Pay Pay ve la luz de nuevo con un reglamento calcado al de los últimos años guardando así la esencia que lo convirtió en uno de los certámenes más respetados de la canción de autor del panorama nacional.

De esta forma, podrá participar toda persona mayor de edad, independientemente de su nacionalidad o procedencia, que actuará solo o acompañado por un máximo de dos músicos que le acompañen con cualquier instrumento a excepción de batería y música grabada -excepto el uso de loop station que se permitirá exclusivamente en la fase final- .

La inscripción se debe realizar antes del próximo 8 de mayo al correo electrónico concursocantautorespaypay@gmail.com. A esta dirección, los interesados deberán enviar sus datos personales (nombre, apellidos, fotocopia del DNI, dirección física y teléfono), un audio con los cuatro temas que se presentan a concurso, grabados con la misma instrumentación y de la misma forma en que serán interpretados en directo, un archivo word con las letras de las canciones, numerando las páginas por el orden en que se van a interpretar el día del concurso e indicando en cada una de ellas nombre y apellidos del concursante.

El audio de los temas servirá a los jueces para realizar la preselección de los concursantes que participarán en la fase semifinal y el archivo de las letras será portado por los miembros del tribunal durante la interpretación en la semifinal de los concursantes para seguir con todo detalle su propuesta.

Javier de Miguel (2002), José Antonio Delgado (2003), Alfonso Moreno (2004), Zahara (2005), Joaquín Calderón (2006), Fede Comín (2007), David de Gregorio (2008), Elena Bugedo (2009), José Félix López (2010), El Kanka (2011) y Antonio Martínez Ares (2012) tocaron ya la gloria del Pay Pay ¿Quién será el próximo?