'Verano 1993' se hace con la Biznaga de Oro a la Mejor Película en Málaga

Verano 1993, de Carla Simón, se hizo ayer con la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española en el Festival de Málaga. Una propuesta en la que la realizadora ha llevado a la pantalla la historia de su propia infancia y las sensaciones que tuvo cuando, a los seis años, murió su madre y fue a vivir con su nueva familia adoptiva. La cinta ya ganó el premio a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Berlín.

Además, el jurado de la XX edición del Festival de Cine en España de Málaga ha distinguido como Mejor Largometraje Iberoamericano al film hispano cubano Últimos días en La Habana, de Fernando Pérez: una historia que muestra cuestiones como la homofobia, las dificultades de la vida cotidiana o el sueño americano.

Sin embargo, la película con más premios del palmarés malagueño ha sido No sé decir adiós, de Lino Escalera, que se ha alzado con el Premio Especial del Jurado; a la Mejor Actriz, para Nathalie Poza; al Mejor Acto de Reparto, para Juan Diego; y al Mejor Guión, para Pablo Remón y Lino Escalera.

El argentino Leonardo Sbaraglia, que ya había sido reconocido en esta edición del Festival con el Premio Málaga a toda su carrera, se hizo además como el galardón al Mejor Actor por su trabajo en la cinta El otro hermano, de Israel Adrián Caetano: una película que ofrece una metáfora sobre la crueldad y la sordidez en Argentina y constituye el papel "más depravado", asegura, de toda su carrera.

Además, el actor Antonio Banderas recibió ayer la Biznaga de Oro honorífica en su ciudad natal, echando la vista atrás a sus inicios y asegurando que, al cerrar los ojos, todo lo que le ha ocurrido le parece "un sueño".

En la rueda de prensa que ofreció tras recoger el galardón, Banderas admitió que sufrió un ataque al corazón el pasado 26 de enero, "pero tuve mucha suerte, fue benigno y no ha dejado daños en la patata, como dice mi hermano", explicó.

"Me sometí a una intervención en la que se me implantaron tres stents en las arterias coronarias, y como sufría arritmias desde hace tiempo, de motu propio me sometí a una termoablación, pero no ha sido tan dramático como se ha escrito", ha explicado. Achaca lo ocurrido a que le metió "una paliza importante a la patata en los últimos 37 años" de su vida, y asegura que se encuentra "muy bien, con ganas de trabajar".

Todo lo que le reconoce el Festival "empezó a quince metros de aquí, en el Teatro Romano de Málaga, donde en los años 70 empecé a trabajar como actor".

"Venía vestido de romano en un Vespino", ha recordado Banderas, que considera "extraordinario" ser profeta en su propia tierra y le causa una "emoción" con la que tiene "que tener cuidado estos días especialmente".

Banderas cree que lo mejor en su carrera "está por venir" y tiene pendiente interpretar a su paisano Pablo Picasso a las órdenes de Carlos Saura para mostrar el proceso de creación del Guernica, ahora que ha cumplido 56 años, la misma edad que tenía Picasso cuando pintó su obra maestra.