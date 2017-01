El fiscal del TS pide que se condene al líder de Def con Dos por enaltecer el terrorismo en Twitter

El fiscal del Tribunal Supremo ha pedido este miércoles ante la Sala de lo Penal del alto tribunal que se condene al líder del grupo musical rap metal Def con Dos, César Augusto Montaña Lehmann, conocido como César Strawberry, por enaltecimiento del terrorismo y y humillación a las víctimas por seis mensajes que difundió en Twitter.

En la vista pública que se ha celebrado este miércoles para revisar la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional, el representante del Ministerio Público se ha remitido a otras sentencias del alto tribunal y ha recordado que este órgano ya ha enfatizado que las frases de este tipo conllevan consigo un "cargo ofensiva a las victimas".

La Fiscalía del Supremo considera que la sentencia de la Audiencia Nacional debe ser casada por "indebida inaplicación" del artículo 578.1 del Código Penal, que es el referido al delito de enaltecimiento. El Ministerio Público había pedido un año y 8 meses de cárcel para el músico durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra él el pasado 12 de julio.

Por su parte, la abogada de César Strawberry ha solicitado que se confirme la sentencia absolutoria porque, según ha dicho, ya quedó acreditado en el juicio que su cliente "nunca había emitido un mensaje violento desde su perfil artístico", César Strawberry.

La Audiencia Nacional consideró en su sentencia que el cantante utilizó en sus trabajos artísticos un "marcado tono provocador, irónico y sarcástico" ya que emplea recursos propios de las historias de terror y acción para "envolver el mensaje de fondo".

La defensa ha constatado ante los cincos magistrados de la Sala presidida por Manuel Marchena que desde que le detuvieron por los mensajes publicados, existe un "efecto de desaliento y de censura que no debería producirse en un Estado de Derecho". "Ha tenido que consultar para la letra de una canción", ha agregado.

La letrada ha pedido a la Sala de lo Penal del Supremo, encargada de revisar la absolución de Montaña Lehmann, que no atienda a la solicitud del Ministerio Público de volver a practicar la prueba y condenarle por enaltecer el terrorismo y humillar a las víctimas. "No ha quedado acreditado que buscase defender a una banda terrorista ni humillar a sus víctimas", ha añadido.

"Se busca modificar los hechos probados para modificar una condena de absolución", ha afirmado la letrada, al mismo tiempo que ha recalcado que espera que alto tribunal no acepte la petición fiscal para evitar que se cree un "peligroso precedente". Asimismo, ha recordado ante el alto tribunal que ya no se puede valorar la prueba.

César Strawberry fue procesado por haber difundido en la red social seis comentarios en los que decía "añorar a los Grapo" o defender el secuestro de José Ortega Lara. Sin embargo, el tribunal consideró que dichos mensajes no encajan en lo que constituye una apología del terrorismo ni provocan el discurso del odio. Por su parte, el magistrado Nicolás Poveda firmó un voto particular al entender que el acusado debía haber sido condenado por delito de enaltecimiento por encontrar un discurso de odio en la actuación del cantante.

La Audiencia Nacional no aplicó al caso del líder de Def con Dos la argumentación fijada sobre este tipo de mensajes por el Tribunal Supremo, que establece que el "discurso del odio" en Twitter no está amparado por la libertad de expresión.

Se trataba de la primera vez en la que el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre este asunto al condenar a María Lluch Sancho por humillar a víctimas de ETA como Irene Villa y Miguel Ángel Blanco, haciendo uso de su cuenta de Twitter Madame Guillotine (@melodalger).

El líder de Def con Dos señaló durante el juicio sobre el mensaje que vertió en la red social sobre la ex presidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre -"El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta a los Grapo"- que "sería una fanfarronería dialéctica e irónica" para poner "el acento en lo absurdo" que era la comparación que hizo la popular sobre ETA y Podemos. "Lo planteo como una cosa negativa, es un extremismo político que no tiene sentido", aseguró.

Otros de los tuits por lo que se le acusó de enaltecer el terrorismo son los relacionados con el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que permaneció 532 días secuestrado por ETA, y el socialista Eduardo Madina, quien sufrió un atentado en febrero de 2002. En concreto escribió: "A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora" y "Street Figthter edición post-ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina".