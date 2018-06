La Ratonera, la nueva casa de la literatura de género en Cádiz

Cuentos de hadas japoneses es el primero de una futura larga lista. La futura gran lista de ventas de La Ratonera, la nueva librería especializada en literatura de género que abrió sus puertas este lunes en Cádiz, en Beato Diego, 20

Al frente de este espacio, que pretende ser "no sólo un punto de venta de libros sino también un punto de encuentro para la cultura", están los hermanos Carmen y Manolo Moreno, que desde hace "tres años" acarician el sueño de poner un pie un hogar para "un tipo de literatura diferente, con editoriales y géneros más independientes", aunque no se niegan "a traer novedades" aun no siendo el best-seller su especialidad.

Quizás la idea principal es justo la contraria. No tener lo que tiene todo el mundo, sino conseguir lo que no está al alcance de todo el mundo. En ese sentido, en La Ratonera se ofrece un servicio que sus creadores creen "que no tiene ninguna otra librería aquí". Rastrear tu libro. "Vamos a buscarte el libro que tú quieras, y no sólamente entre lo que tenga nuestro distribuidor, sino que vamos a rastrear el libro hasta dar con él", aseguran los empresarios que ya han recibido un primer encargo (de un libro que estaba descatalogado) y lo cumplido con éxito. "Una librería tiene el espacio que tiene, no se puede tener todo, pero además en el sistema en que nos hemos metido las novedades duran muy poco y se descatalogan muy rápido. Así, hay libros que a ti como usuaria te cuesta mucho localizar pero a nosotros, que nos dedicamos a esto, no tanto, al menos, tenemos más posibilidades de encontrarlo", explica Carmen Moreno.

Lo que no existe y lo que existe y no tiene tanta visibilidad tienen cabida en las estanterías de La Ratonera "todavía por terminar de llenar". "Estamos en el punto de inicio, todavía nos faltan muchas cosas por recibir y tenemos muchas ganas de empezar a hacer ruido", desean los hermanos Moreno que, aunque inaugurarán oficialmente el establecimiento - "con eso del comercio y el bebercio"- a finales de este mes, ya mantienen abierta la librería de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas y los sábados por la mañana.

¿Y qué podrá encontrar exactamente el usuario? "La idea es, sobre todo, traer novela negra, fantasía, ciencia ficción, terror, algo de novela histórica, una sección infantil y juvenil pero orientada a cosas que se adecuen a nuestro estilo, algo de cómic, cositas my puntuales, muy seleccionadas, porque el mercado de cómic es muy amplio, y también una sección de poesía, música y ensayo", enumera Manolo Moreno, a lo que su hermana suma "dos secciones muy importante para nosotros" como son la de literatura feminista, "porque lamentablemente es necesaria", y otra de literatura LGTBI, "que en Cádiz es complicada de encontrar".

Toda vez que las estanterías dispuestas en la doble altura de la tienda se encuentren colmadas, La Ratonera quiere también poner en marcha diferentes actividades, incidiendo así en ese objetivo de convertirse en dinamizadores de la cultura gaditana. "Queremos hacer talleres de dibujo para chavales y de escritura para jóvenes y adultos, encuentros en torno a una figura literaria y hacer pases de películas antiguas, exposiciones aprovechando la parte de arriba del espacio, catas con maridaje entre literatura y cerveza y, una cosa que creo que no ha tenido una librería en la ciudad, organizar master class con autores de prestigio nacional, se haría una charla con el autor elegido sobre un tema concreto que ese autor conozca bien", adelantan los Moreno que también desean organizar "como un encuentro cada dos meses con editoriales independientes gaditanas y escritores gaditanos para hablar sobre qué está pasando con la literatura en Cádiz y qué se puede hacer por mejorar el sector".

"Creo que esto no se trata de estar unos contra otros. A mí me encanta lo que hace Cerbero y lo que hace Ana Mayi y quiero incorporar a esas dos editoriales en nuestra librería de forma activa, para nosotros es muy importante", explica la también editora del sello Cazador de Ratas, un negocio independiente a La Ratonera pero que "obviamente se alimenta de lo conseguido ya por la editorial para la puesta en marcha de muchas de las cosas que queremos hacer". "Claro, y de ahí el nombre", deducimos. "Bueno... Mi hermano lo propuso, efectivamente, por la editorial pero yo al principio creí que era por Agatha Christie", confiesa.