Qultura afronta desde el sábado su 18 Ciclo de Música de Cámara

El inicio del 18 Ciclo de Cámara de la Asociación Qultura se presenta, de nuevo, cargado de contenidos y en un entorno que año tras año pone de manifiesto, en palabras de sus organizadores, "el interés creciente que hay en la ciudad y la bahía de Cádiz por la música". En este año se presentan un total de ocho conciertos, de los cuales el que estuvo a cargo del trío de viento Anemoi, con un programa de música barroca, sirvió de preludio al grueso de conciertos que se inician este mes.

Como en años anteriores, el grueso de la programación se celebrará en el Teatro del Títere, empezando por el próximo día 27 con el Trío Vandelvira y obras de Haydn y Mendelssohn, para seguir en las fechas de 1, 3 y 4 de marzo con una serie de tres conciertos que forman parte del Festival Mozart, proyecto en colaboración con The Soloists of London.

Los primeros días de marzo se reservan para los conciertos dedicados cada año a Mozart

Este año el festival presenta en esos tres días un programa amplio, comenzando en formación de dúo de piano y violín con un ambicioso y variado repertorio, de lo más clásico a lo más contemporáneo -obras de Mozart, Strauss, Falla, Gershwin (Porgy and Bess) y Beach-, al que seguirán sendos conciertos con el Concierto para piano nº 12 de Mozart y el quinteto La trucha de Shubert, para terminar con Beethoven y uno de sus más celebrados conciertos para piano: Emperador en versión cámara, más el quinteto con piano Opus 44 de Robert Shumann. Estos tres conciertos estarán a cargo de distintas formaciones a partir del ensemble de The Soloists of London.

Como ya es conocido, The Soloists of London, con quien la Asociación Qultura mantiene una colaboración estable desde hace ya varios años, es uno de los mejores conjuntos musicales de Reino Unido, y lo forman músicos seleccionados de entre las orquestas más famosas de Inglaterra (London Philharmonic Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, English Chamber Orchestra, Orchestra of the Welsh National Opera y Royal Philharmonic Orchestra, entre otras). Como parte de este programa de colaboración, el ensemble se acompaña cada año, en calidad de solistas, de primeras figuras instrumentales que se incorporan en función de cada uno de los programas de los tres días del ciclo. Así, para este ciclo, se cuenta como primeras figuras con la presencia del pianista Thomas Poster, la primer violín Elena Urioste o la chelista Marie Macleod, todos ellos invitados a un ciclo que ya se integra entre los festivales de música de cámara reconocidos en el país.

El programa continuará el 23 de marzo y esta vez como una primera colaboración en la programación con el Ayuntamiento de Cádiz, con un concierto en el Teatro Falla a cargo de la Camerata de la Orquesta de Cámara de San Petersburgo. El prestigio de esta formación y la oportunidad de traerla a Cádiz ha hecho recomendable la utilización del espacio del Teatro Falla. El programa es, explican desde Qultura, "excepcional, una delicia", con obras de Elgar (Serenata para cuerdas), G. Holst (St. Paul's Suite), Tzintzadze (Cuatro miniaturas) y Tchaikovsky (Serenata para cuerdas).

Ya en abril, en fecha por confirmar tras incidencias surgidas en la ocupación del Teatro del Títere en la fecha inicialmente concertada, habrá un nuevo concierto, esta vez dedicado a la lírica bajo el título Strauss y su tiempo, que ofrecerá obras para soprano y piano con Adriana Viñuela (voz) y Elisa Rapado (piano). Habrá obras de Richard Strauss, Mahler, Shumann y Liszt, entre otros.

En junio finalizará el ciclo con una colaboración con la Fundación Barenboin-Said, con obras para piano de Pierre Boulez, Beethoven, Shoemberg y Chopin que interpretará Karim Said.

Como otros años, los abonos para el ciclo completo de conciertos (todos los del Teatro del Títere, no el del Teatro Falla), estarán disponibles en la asociación (Santa Inés, 6) el viernes día 26 de enero, de 19.30 horas a 20.30 horas, además de estar disponibles en la taquilla el sábado, el día del comienzo del ciclo.