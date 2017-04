Manolito Gafotas crece

La escritora Elvira Lindo asistió ayer en el edificio Andrés Segovia de la Universidad de Cádiz (UCA) a la inauguración de una exposición sobre su obra literaria y cinematográfica. A la autora gaditana se le dedica la Semana del Libro de la UCA y abrió la exposición -"Me encanta", dijo tras descubrir su contenido- con el anuncio a los medios de que su personaje más popular, Manolito Gafotas, crecerá en su próximo libro e irá a la universidad. "Será para adultos", avanzó la escritora.

Elvira Lindo quiere así hacer crecer a Manolito Gafotas y, de alguna manera, seguir enganchando a los lectores que en su adolescencia y juventud se entregaron a la colección literaria del vecino más famoso de Carabanchel Alto, como una recompensa por su fidelidad: "El próximo que escriba, porque me divierte mucho hacerlo, que a lo mejor hago dentro de dos años o así, lo voy a tener ya en la universidad, le voy a pegar un salto temporal y será para adultos. Habrá sexo y drogas, será para adultos, no voy a cortarme. Será para los lectores de Manolito que ya han crecido, no tendré que someterme a la corrección política ni a la de los pedagogos, ni de que tenga problemas en publicar algunas palabras o algunas cosas que haga el personaje. Creo que será un descanso para los lectores del personaje verlo de mayor".

Algunas de las vitrinas de la exposición que ocupa la muy luminosa Sala de los Libros, en el edificio de la calle Doctor Marañón que hoy es universitario y antaño albergó el sanitario Policlínico, están dedicadas precisamente a su Manolito Gafotas, al personaje que más se identifica con el nombre de Elvira Lindo. Sus historias se muestran en la exposición, que permanecerá abierta hasta finales de mayo, en forma de libros abiertos, ilustraciones y portadas.

Otras vitrinas y cartelones se dedican al resto de obras y personajes de la autora, a sus guiones cinematográficos con los carteles de las películas cuyas historias y tramas han llevado su firma, a sus artículos periodísticos, a sus noches sin dormir en Nueva York y, también, a una selección de caricaturas que le han dibujado distintos autores en los últimos años y a las que Elvira Lindo dedicó una especial atención.

La escritora conoció ayer mismo, durante la apertura, el contenido de la exposición que ha sido organizada por el grupo de la Colección Histórica de la UCA. "Ellos lo han hecho todo y lo han hecho muy bien. Casi prefiero que lo hagan otros. Siempre tienen que decir otros, valorar tu trabajo, lo que piensan de ti, no creo ser una buena vendedora de mí misma".

Inmersa actualmente en la confección de un nuevo guión cinematográfico, un género que le produce "angustia" porque no sabe si está "trabajando en balde", Elvira Lindo reconoce que visitar la exposición le recordaba el trabajo que se esconde tras cualquier creación artística: "Hablar de trabajos creativos muchas veces es hablar de algo en lo que te lo estás pasando bien, y así lo entiende la gente y supongo que así lo tiene que entender. Pero también hay una parte de esfuerzo, de disciplina, de trabajo, porque sin esa disciplina ninguna de las cosas que hay ahí estarían terminadas. El escribir es tener la conciencia de que durante un tiempo vas a tener que estar por las tardes en tu casa y vas a tener que ponerte un horario y atarte a la silla, para no levantarte. El escritor es el jefe de sí mismo y eso es terrible, casi siempre estás dispuesto a darte horas libres, vacaciones".

Hija predilecta de la provincia desde el año 2011, Elvira Lindo reconoció que sus visitas a Cádiz son frecuentes, destacó el "momento de felicidad sólida" que le produce sentarse en una terraza a tomarse una caña mientras le da el sol, recordó la buena época que pasaron sus padres en esta tierra, y que ahora es "una colección de fotos en blanco y negro", y alabó el modo de vida "tan especial" que tiene Cádiz: "Una ciudad que me gusta tanto, tanto, tanto, que siento como el ritmo de Madrid de repente baja".