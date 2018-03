JazzVejer crece con el parque de los Remedios como escenario

El festival internacional JazzVejer, que celebrará su tercera edición el 8 y 9 de junio próximo, ampliará su escenario con su extensión al parque de los Remedios, que se unirá al Teatro San Francisco, lo que para los organizadores supone una clara consolidación del evento musical.

El alcalde de Vejer, José Ortiz, junto a los organizadores Ignacio Corral y Francisco Muñoz, y Jaime Armario, en representación de la Diputación Provincial, han presentado la edición de este año coincidiendo en que es un festival "diseñado para ofrecer música de calidad en un entorno sin bullicio ni aglomeraciones. Y más allá de las formaciones y solistas, permite fomentar la belleza del casco antiguo de la población, su oferta hotelera y gastronómica y la cercanía a las playas".

Aunque el festival se celebrará en junio, este sábado hay un avance musical

Las actuaciones se iniciarán el viernes a las ocho de la tarde con Leo Minax & Mostoquente en el Teatro San Francisco. Ese mismo día en el parque de los Remedios y a las diez de la noche actuarán Chicuelo y Mezquida y Andrea Motis y Joan Chamorro.

Ya el sábado 9 Sahi Maetro Trío actuará a las ocho en el teatro mientras que O Sister!, Tank and the Bangas y Juno and Darrel lo harán a las diez de la noche en el parque. Y como previa al festival, Raúl Rodríguez actuará mañana sábado en el teatro a las nueve.