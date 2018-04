Para Francisco de los Reyes Ruiz, gaditano de 33 años, escribir es algo que le viene de lejos. Con 17 años firmó su primera agrupación de Carnaval, el coro 'El señor de los Anillos' (que alcanzó las semifinales en 2002), posteriormente colaboró con Paco Martínez Mora en 'La musigadité' o 'Cádiz de Cine' y recientemente también se encargó del repertorio de las comparsas 'Érase una vez, los malos', 'Los agüita', 'El gran Cádiz' o 'Los vigilantes'.

Pero no todo son coplas. Hace unos años, en 2015, comenzó a contar una historia en un blog en internet y de esa semilla nació su primera novela, La procesión de las almas, que se presenta este viernes 20 de abril en el Café Teatro Pay Pay. En este blog “lo iba contando como me iba saliendo, porque el trabajo y las obligaciones no me permitían más”, pero cuando surgió la idea de darle forma en papel “ya pude tomármelo más en serio”. “Me dije sale o no sale, pero hay que intentarlo”, resalta el autor. Un proceso, el de convertir el blog en novela, costoso pero del que ha disfrutado pues “la historia engancha y a mí me ha enganchado escribirla. Creo que puede gustar”.

Antonio Martínez Ares acompaña al autor en la presentación de la novela, este viernes 20 de abril en el Pay Pay

El relato de Martín, el protagonista de La procesión de las almas, está ambientado en Cádiz en 1946, una época “que me gusta mucho de la ciudad, que conozco por lo que me contaban mis abuelos y lo que he ido investigando. Estudié Historia en la Universidad de Cádiz y me he documentado bastante, aunque también me he permitido ciertas licencias”, explica. La aventura de Martín comienza con un asesinato en plena plaza de la Catedral y no faltarán las muertes en la narración, “una buena manera de dar salida al instinto psicópata”, señala el autor entre risas.

Sus raíces carnavaleras (además de autor también ha sido componente en coros de Paco Mora, Nandi Migueles o Faly Pastrana o la comparsa de Nono Galán) sí saldrán a relucir en su próximo proyecto, que ya está preparando desde el pasado mes de septiembre y que incluso tiene nombre: Salud, febrero y amor. Se trata de una “historia bonita” en la que jugará un importante papel la recordada María la Hierbabuena.

El Carnaval también estará presente en la puesta de largo de La procesión de las almas. Al lado de Fran Reyes estará el autor de comparsas y cantautor Antonio Martínez Ares, que se encargará de presentar el libro en un acto que tendrá como moderador al periodista Luis Rossi. Habrá, seguro, hueco para las coplas. La cita es este viernes 20 de abril a las 20 horas en el Café Teatro Pay Pay.