Fernando Lobo hace saltar al papel sus 'Versos decimales'

Cuando alguien compone, imagina o inventa, se le supone medio en trance, en un delirio amable, como tocado por febrículas. La idea prendió en el conjunto de poemas que Fernando Lobo acaba de publicar con Dalya, unos Versos decimales que surgieron, afirma su autor, "bastante inconscientemente, me tendría que psicoanalizar para descubrir el porqué de esto". La primera vez que Lobo escuchó hablar de y hablar en décimas (forma creada por el poeta rondeño Vicente Espinel a finales del siglo XVII) fue de la mano del cuentista y humorista cubano Alexis Díaz Pimienta, "que hizo un espectáculo trabajando con la décima y yo me quedé flipado. Me asombró el punto que tiene para lo oral, lo expresiva que es, así que lo fui rumiando".

"Luego -continúa-, dio la casualidad de que Jorge Drexler utilizó el sistema de décimas cuando dio el pregón de Carnaval". Décimas "fluidas, divertidas, casi siempre en verso libre, sin entrar a fondo en ninguna estrofa. Con todo eso de fondo, un buen día me entraron ganas de hacer algo nuevo."

El propósito, afirma Lobo, era "interiorizar la estrofa para en un futuro poder hacerlas inconscientemente". El modo de hacer músculo, de ir practicando, fue probando de manera más o menos inocua, en su muro de Facebook, "donde, al principio, publicaba una décima al día".

En otra ocasión, "y de nuevo movido por el aburrimiento, en uno de esos larguísimos viajes de autobús", le mandó un whatsapp al músico Alberto Alcalá, proponiéndole hacer una décima a medias, y "resultó ser algo tan agradecido y divertido que seguí por esa vía de colaboración, escribiendo décimas a medias". A la iniciativa se sumaron muchos, entre ellos, Aute, Sabina, Rozalén, Felipe Benítez Reyes, el mismo Jorge Drexler, el Kanka, Juan José Téllez o Javier Ruibal, y un año después, Fernando Lobo tenía ya décimas para varios títulos.

Las que al final aparecen en Versos decimales -con febril diseño de portada, obra de Paco Marmol- están agrupadas en cuatro partes, poéticas (de tono lírico), sinérgicas (realizadas con otra gente), críticas (de contenido social) y un último apartado con décimas simpáticas: "Humorísticas, sarcásticas. Una especie de romancero en décimas, que se adapta mucho".

No es la primera vez, ni la última, que Fernando Lobo cuenta con la colaboración ajena en sus trabajos: creaciones que dejan siempre espacio al que quiera contribuir. Algo para lo que, desde luego, no todos sirven: "Los artistas invitados, digamos -se explica Fernando Lobo-, siempre dan un plus. Hay que saber parcelar, sin embargo: hay cosas que hago solo, otras veces la aportación ajena enriquece. Desde luego, lo que sí creo es que siempre intento ponerme en el pellejo del otro y seguir su estilo para que luego, en el conjunto, tampoco se noten las costuras. Encima de que la gente colabora y te ayuda, no vas a ir con tiralíneas".

Versos decimalesacaba de salir de imprenta -la librería Manuel de Falla tiene programada una firma de ejemplares para hoy mismo-, pero es sólo uno de los dos últimos proyectos en los que ha estado trabajando Fernando Lobo. El autor acaba de terminar el crowdfunding del que será su cuarto disco, En petit comité, que celebra los diez años grabando discos del artista. La iniciativa rebasó los 3.800 euros que necesitaba el proyecto, que se presentará como un disco grabado en directo en estudio, en una sola jornada. Una colección de nuevos temas que se cocinarán en el estudio La Factoría y que empezará a grabarse, si todo va bien, "a primeros de año, aunque todo depende de cómo cuadrar las agendas de los que participamos en él". Para marzo, se prevé que se termine el proceso de diseño y organización de la gira, con lanzamiento calculado para abril: "Todo surgió muy naturalmente en este disco -continúa Fernando Lobo-. Sabía que sería buena idea hacer algo distinto por el décimo aniversario, y por eso lo de grabar en directo. También con la microfinanciación, que ya me había funcionado con el anterior, Para seguir. Si me animo a seguir funcionando con este sistema, aún es pronto para decirlo".

Además de sus tres discos, Fernando Lobo ha publicado una novela de ciencia-ficción y humor escrita a cuatro manos junto a Israel Alonso (NoséquéNosécuántico) y un poemario, Diario del niño que quería ser poeta o pájaro.