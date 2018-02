El grupo 'Los Escarabajos' se detiene en La Guarida dentro de su 25 aniversario

La Gira Veinticinco Aniversario de Los Escarabajos, consistente en la presentación del espectáculo Love Is All We Need en homenaje a The Beatles, llega a Jerez con una actuación especial, ambientada con el mercadillo de coleccionismo de Beatlemania, hoy en La Guarida del Ángel (Porvenir 1) a las 23.00 horas, siendo la apertura de puertas a las 22.00 horas.

Como única banda en el mundo que posee un certificado universitario que acredita el haber interpretado todas y cada una de las 211 canciones de la discografía oficial del cuarteto de Liverpool, Los Escarabajos elegirán en cada ocasión el contenido del show, sondeando previamente a la audiencia a través de Internet, con el respaldo de los éxitos intemporales de The Beatles y el lema "the love you take is equal to the love you make", verso perteneciente a "The End", último tema del conjunto británico. Sin embargo, el espíritu artístico y técnico de Love Is All We Need se basa en el álbum Love de The Beatles, asistido por George Martin y su hijo Giles, donde las composiciones se funden en una inesperada suite. Semejante idea fue anticipada por Los Escarabajos en "Strawbery Fields Forever" para el recopilatorio Campos de Fresas (Disfrutando con las canciones de Los Beatles) junto a varios artistas en 1995, un disco con el que se obsequió en su momento al productor de The Beatles.