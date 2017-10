Dentro de The New York Times

Alcanzado el ecuador de Visiones del Oficio, el ciclo de proyecciones gratuitas en Multicines El Centro como conmemoración del 150 aniversario de Diario de Cádiz apuesta hoy por el género documental con la cinta Page One, un auténtico viaje a las entrañas del periódico más influyente del mundo, The New York Times, y a los restos de una industria en profundo cambio.

Nominado como Mejor Documental por la Asociación de Críticos de San Diego y seleccionado en la competición oficial del Festival de Sundance, Page One (2011) no sólo ofrece una inédita visión de la redacción del templo del periodismo, contada por sus periodistas desde dentro, sino que sus artífices y periodistas más respetados reflexionan durante el metraje sobre la brutal transformación que está sufriendo la industria de mediática en un momento donde nadie (todavía hoy tampoco) tiene todas las respuestas.

De esta forma, periodistas como Brian Stelter, Tim Arango y David Carr se colocan ante la cámara del equipo dirigido por Andrew Rossi para reflexionar sobre la metamorfosis de la prensa escrita en constante lucha para mantenerse solvente. De esta forma, el director dibuja también un retrato íntimo de unos profesionales altamente cualificados que han sabido, y podido, convertirse en periodistas multimedia.

Los directores y editores del rotativo que cuenta con más de 150 años también se expresan en la película de Rossi sobre los desafíos existenciales y mediáticos que les aguardan cada día, desde la explosión Wikileaks, que lo revolucionó todo, al consumo ciudadano de las redes sociales y el cambio de formato desde el PC a la tablet. Porque ya en 2011 The New York Times estaba bien armado para el futuro.

Las entradas se pueden conseguir en Diario de Cádiz a cambio del faldón del ciclo bien del periódico de hoy o de ayer.