El escritor César Bona interviene esta tarde en El Centro Inglés Lorem

El prestigioso maestro y escritor César Bona ofrece hoy una charla en el colegio El Centro Inglés, en El Puerto, como parte de las actividades del ciclo 'Conectando con la sociedad'. La conferencia, con el título Mira a tu alrededor, abierta al público, comienza a las 19:00 horas en dichas instalaciones.

César Bona es licenciado en Filología Inglesa y diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza. Es autor de varios libros, entre los que destacan La nueva educación (2015) y Las escuelas que cambian el mundo (2016), que sirven de referencia en diferentes universidades. En su trayectoria profesional, ha formado parte del jurado del premio Princesa de Asturias en 2017 y ha sido nominado como uno de los 50 mejores maestros del mundo, según el Global Teacher Prize (2014).

Obtuvo dos premios Crearte del Ministerio de Cultura por su estímulo de la creatividad, y mención de honor en el International Children Film Festival of India, por la película de cine mudo The importance of being an Applewhite, que hizo para unir a dos familias que no se hablaban.

