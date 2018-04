La Camerata del Falla inicia nueva etapa como L'istesso Tempo

"Todo tiene un comienzo y un final, o una transformación". Así empieza el texto con el que la Camerata del Gran Teatro Falla anuncia en su muro de Facebook que comienza una nueva etapa desligada del nombre que la unía al primer coliseo gaditano y que afronta a partir de ahora con el nombre de Camerata L'istesso Tempo. En el texto, el grupo lamenta que el teatro haya prescindido "totalmente" de su servicio. La agrupación vocal e instrumental, que continuará adelante bajo la batuta del gaditano José Luis López Aranda, estrenará su nueva etapa el 4 de mayo con un concierto en el Centro Unicaja de Cultura.

El nombre elegido por la agrupación musical gaditana tiene que ver con su pasado, pero también con su futuro. Explican los responsables de la Camerata que L'istesso Tempo es un término musical con el que se expresa la intención de mantener el mismo tiempo en una partitura. Y ese es uno de los objetivos del grupo, mantener "la misma ilusión, la misma calidad" que ha acompañado a la Camerata desde su creación en el año 2004.

Así, desde hace catorce años la Camerata ha llevado el nombre del primer teatro gaditano y ha protagonizado numerosos conciertos en sus tablas. Incluso en los últimos años, excepto en 2017, la agrupación fue la encargada de ofrecer el concierto extraordinario de Navidad, que el año pasado tuvo como protagonistas a la Coral Universitaria y a la orquesta jerezana Álvarez Beigbeder, los mismos que este año interpretarán El Mesías de Haendel el próximo mes de diciembre.

La Camerata, tras agradecer al público la asistencia a sus conciertos, explica así en las redes sociales las razones que le llevan a comenzar una nueva etapa: "La Camerata no desaparece, pero sí cambia de nombre. No tiene sentido continuar llevando el nombre de un teatro que ha prescindido totalmente de nuestro servicio. Desconocemos qué ha podido ocurrir, ya que no tenemos conocimiento del porqué de esta situación, pero eso no va a impedir que continuemos intentando hacer música de calidad y esperamos, a partir de ahora, seguir contando con vuestro apoyo e interés. Hoy decimos adiós a la Camerata del Gran Teatro Falla y damos comienzo a la Camerata L'istesso Tempo".

A lo largo de su trayectoria, la Camerata vocal e instrumental del Falla ha dedicado especial atención a la recuperación y difusión de la música escrita en torno a la época de la Constitución de 1812 en Cádiz, además de interpretar en sus conciertos un repertorio poco habitual. A lo largo de estos catorce años han colaborado con la Camerata gaditana músicos de la talla de Álvaro Campos, Tomás Garrido, Ana Huete y Carlos López Galarza, entre otros.