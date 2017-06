Cadipsonians: "Era lógico que Cádiz tuviera un grupo de calypso"

Las letras irónicas y picantes, el saborcito cadencioso de sus melodías, la jerga, la guasa... Cádiz no es Trinidad y Tobago, ni Costa Rica, ni Jamaica pero "era algo lógico que también tuviera un grupo de calypso". De calypso y mento (diferencia sólo para iniciados). Un grupo como Cadipsonians que este mes de junio cumple dos años de su aparición formal en la escena. Dos años, como el gobierno municipal -"fue pura casualidad coincidir con este, digamos, cambio de aires..., vamos a dejarlo ahí..."-, que quieren celebrar esta noche con un concierto en El Pelícano MusiCafé.

Álvaro Pérez, Karim Aljende y Adrián Portillo (energía pura) son tres de los siete componentes de la alineación oficial del grupo que se mueve entre las coordenadas caribeñas y tropicales del calypso de los cuarenta a los sesenta versionándolos y adaptándolos "a nuestra idiosincracia gaditana". "Como los cantes de ida y vuelta en el flamenco, nosotros también pensamos que hay una relación de nuestro Carnaval con el calypso como parte de la tradición folklórica de otros pueblos. Nada más que tienes que mirar, no sé, a un referente como Los Guatifó que casi todos los años meten alguna armonía de este tipo, o la misma cadencia de los cuplés de la calle... La relación y las coincidencias están ahí, cada vez estoy más convencido", baraja Pérez, Álvaro Proffesor, a todos los efectos en Cadipsonians.

De hecho, los gaditanos -también con José Manuel Villegas, Raúl Lucas, Manuel Martín y Víctor Santamaría y con Nono Navarro y Pablo Leal en los comienzos- se encargan bien de maridar los clásicos ritmos caribeños con los aspectos del carnaval callejero como "las letras con rimas, sobre todo estribillos que peguen, pero con un mensaje, que digan cosas", relata Karim Terror que precisa que el tono en Cadipsonians se rebaja, "no son letras agresivas, es más la sátira y el humor pero de forma agradable, para bailar y para reírte".

Una fórmula que les funciona, a los números nos remitimos, más de 50 conciertos en sus dos primeros años de vida y todos sostenibles: "Ninguno nos ha costado el dinero, algo, aunque parezca mentira, que no le suele ocurrir a los grupos que están empezando", resuelven.

Cierto es que aunque la marca Cadipsonians sólo suma dos aniversarios, los miembros del grupo son músicos avezados que participan de diferentes proyectos, eso les ha facilitado el acceso a distintos circuitos. "Eso y que la gente se lo pasa muy bien... Y el viernes (por hoy) en El Pelícano, a muerte que vamos", advierten sobre su repertorio que se dividirá en dos bloques "el socio-político y el erótico-festivo", ríe Topolypso Di Mare (Portillo), separados por la 2ºCádizExtempoWar, una muestra de improvisación donde invitan a participar a los interesados que pueden apuntarse a través de las redes sociales .

También a través de su web, Cadipsonians está en contacto permanente con su gente ofreciendo sus temas y EP´s en descargas gratuitas. "Es la manera que tenemos de llegar al público, si no fuera por que nuestra música está en internet a disposición del público no nos hubieran salido los bolos en Barcelona o Valencia... No hubiéramos salido de Cádiz".

Y desde Cádiz, y para el mundo, Cadipsonians camina con todos los lores del calypso en la mochila (Lord Nelson, Lord Cobra, Lord Blakie...), con unos cuantos mensajes que decir, y "con una gran pocavergüen", se sonríen.