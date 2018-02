El Barrio se deja el alma en Jerez

José Luis Figuereo Franco, conocido por todos como El Barrio, ha llenado el Palacio de Deportes de Chapín los dos días que ha estado en la ciudad con su nueva gira, Las costuras del alma. Con más de 6.000 entradas vendidas, la avenida Lola Flores se adornó este fin de semana con miles de sombreros que volvieron locos a los que lo llevaban. Y no fue para menos.

Jerez ha sido la tercera ciudad que ha visitado el gaditano del barrio Santa María, puesto que su nueva gira comenzó a primero de este año. "Me encanta estar cerquita de mi tierra, viva Jerez y viva toda la provincia", gritó a los cuatro vientos cuando salió el pasado viernes al escenario para deleitar con sus canciones a las miles de personas que completaron el aforo del recinto. Incluso una hora antes del concierto, en la pista y en las gradas del Palacio de Deportes no cabía un alfiler.

El artista abrió su concierto con 'Playa de la luneta', canción de su último trabajo

Miles de barrieros, como se hacen llamar los seguidores del artista, se veían cantar por todas partes. A pesar de que no había entradas disponibles desde hace meses, muchos seguidores apuntaron que el ambiente de la cola fue nefasto. "He ido a Sevilla, a Málaga y ahora aquí a Jerez. Durante las horas de cola la gente cantaba, bailaba, lo llamaban y sin embargo aquí, con lo que es la ciudad, no he escuchado ni una canción", explicó una fan.

El espectáculo comenzó a las 22 horas, ni un minuto más ni un minuto menos. Aunque se hizo de rogar avisando al público con 10 minutos de antelación que el momento más esperado por todos estaba a punto de comenzar. Al toque de la guitarra eléctrica, el bajo y la batería, el público se puso en pie para recibir al 'poeta de Cádiz', dejando ver su lado más rockero.

"Yo soy barriera desde pequeña. Lo he vivido en mi familia y para mí, él es un poeta. Parece que escribe poesía porque usa muchas metáforas para tocarnos la fibra. Tiene una canción para cada estado de ánimo y eso es muy importante", reconoció Silvia Alvarado.

La última vez que El Barrio se dejó los cinco sentidos en Jerez fue en 2015, aunque en su última gira tuvo presente a la provincia con su actuación en El Puerto. "La gira pasada fue espectacular. Hizo un recorrido por sus últimos veinte años y para mí, el mejor concierto al que pude ir", comentó Alvarado, una de las cientos de fans que llenaron la grada del Palacio de Deportes, un escenario que ya ha visto triunfar a El Barrio en numerosas ocasiones.

La primera canción con la que inició el concierto fue Playa de la luneta, de su último álbum. Acompañado de sus dos coristas y músicos, puso en pie al compás de palmas a los miles de seguidores que conformaban el público desde la primera canción.

Durante las dos horas de concierto, el artista hizo un amplio recorrido por los diferentes discos que forman parte de su carrera profesional, entre las que destacan Como llora el amor del disco Duermevela, y clásicos como Tu frialdad, Orgullo y Pa' Madrid, con la que clausuró el espectáculo musical.

"Me gusta ver cómo la gente hace de mi concierto el suyo. No puedo tener mejor público. Os quiero Jerez, con toda mi alma". Así se despidió El Barrio de todos los que allí gritaban su nombre.