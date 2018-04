El pleno hace visible la crisis en el PP

El Pleno Ordinario hizo visible ayer por vez primera la situación de minoría en que ha quedado el Partido Popular (PP) tras la dimisión de tres de sus concejales por estar en desacuerdo con la forma en que se eligió al presidente y al secretario local de la formación. Ya al principio del pleno se abordó la toma de razón de las renuncias a sus cargos de los concejales Consuelo Lorenzo, Alejandro Merello y Gonzalo Ganaza, así como la tramitación ante la junta electoral de las credenciales de los ediles que los relevarán: Francisco Aguilar, José Ignacio González y María Rendón. Curiosamente, el PP optó por concentrar a los seis concejales con los que cuenta actualmente en la misma bancada, quizá para transmitir imagen de unidad en medio de la crisis, dejando vacíos tres asientos correlativos en la otra bancada.

Además, en esta ocasión, llevó la voz cantante durante la sesión el concejal Javier Bello, en lugar de Germán Beardo. La imagen algo desangelada que ofrecía la oposición no fue desaprovechada por el portavoz del PSOE, Ángel González, para lanzar algunos dardos contra el grupo popular, durante un debate algo crispado a ratos. De esta forma, el concejal socialista llegó a calificar al grupo municipal como de "nuevo y reducido Partido Popular", algo que molestó a Javier Bello, que le respondió con cierto enojo: "Vosotros tenéis los mismos concejales que nosotros aquí (en la Corporación). Además, vienen tres en camino, tres en camino", remachó. Ángel González replicó por su parte: "Espero que los tres concejales estén a la altura", dejando entrever que la enjundia de los asuntos que el grupo popular había llevado a pleno era escasa.

La tensión y una actitud como de estar a la defensiva, tras haberse jactado durante meses de que el equipo de Gobierno estaba en minoría en el Pleno, se dejaron sentir desde el primer momento entre los populares, protagonizando un debate caldeado, donde los asuntos de gestión económica, pese a todo, pudieron salir adelante.

Fue el caso por ejemplo de la modificación del Plan de Ajuste para poder abonar una mayor subvención a Anydes, entidad con la que se va a firmar un nuevo convenio. El concejal del PP hizo un repaso a la difícil situación de Anydes: "Está al límite y la propuesta viene tarde y mal", aseguró, para reprochar a continuación que nadie del equipo de Gobierno "ha descolgado el teléfono para hablar con Anydes", o que el concejal de Bienestar Social "no se ha interesado", acusando a Ángel González y al alcalde David de la Encina, de que "se están aprovechando de estas personas".

Las afirmaciones de Bello fueron desmentidas de forma inmediata. El portavoz del PSOE le acusó directamente de "estar mintiendo, porque sí hemos ido a la casa de Anydes", y le pidió "que deje de mentir", enumerando incluso las veces que se ha reunido con la asociación. Por su parte, Antonio Fernández, concejal de Economía, subrayó que en febrero mantuvo una reunión y otras posteriores, para informarles sobre el asunto económico llevado a pleno, que finalmente fue aprobado. En la sesión se abordaron también cuestiones relacionadas con el incremento de la tasa por el seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento, que ha aumentado en 73.400 euros, o en los gastos de conservación de los edificios municipales. Estos asuntos salieron adelante, aunque con el voto en contra de Ciudadanos, que ha advertido que no apoyarán ninguna modificación del Plan de Ajuste, reprochando de nuevo al Gobierno local no tener aprobados los Presupuestos Municipales. No obstante, ayer mismo fue entregado a la oposición el borrador de este documento. Silvia Gómez recordó a Antonio Fernández que en tres días cumple el plazo en el que se comprometió a tenerlos aprobados.

Por otra parte, el PP presentó una moción instando al equipo de Gobierno a modificar y actualizar la ordenanza de accesibilidad, si bien la concejala de Mantenimiento Urbano, Carmen Ojeda indicó que se ha elaborado ya un borrador que se llevará a pleno en breve.

Hubo unanimidad en solicitar a Demarcación de Costas que ejecute las mejoras para la rehabilitación del castillo de Fuerte Ciudad (playa de La Muralla), y también para pedir a la Junta de Andalucía que modifique el decreto que regula los espectáculos públicos para que se pueda celebrar en bares y pubs conciertos de pequeño formato o acústicos.

Durante la sesión se trató un asunto que puso sobre la mesa Levantemos, para que se proceda a la reforma de Suvipuerto para optimizar los recursos materiales y humanos existentes. En este punto, Levantemos defendió que se haga un análisis de la situación técnica y social del parque de viviendas y sus condiciones de salubridad.

La presidenta de la empresa de Vivienda, Matilde Roselló, valoró el trabajo que se está realizando, que ha permitido sanear las cuentas y el pago de varias multas por sentencia judicial, a la vez que informó que se va a ampliar el parque municipal con fondos Edusi.