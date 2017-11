La oposición rechaza la financiación del pliego de instalaciones deportivas

Si bien es labor de la oposición municipal ejercer una función fiscalizadora de la gestión del equipo de Gobierno, lo que no es habitual es que parezca que es la oposición la que tiene el gobierno del Ayuntamiento, aunque dicho Gobierno esté en minoría. Esto pareció ayer a ratos en el salón de plenos del Ayuntamiento portuense, donde en los dos últimos puntos de la sesión, la oposición (PP, Ciudadanos y Levantemos) hizo piña exigiendo la retirada de ambos asuntos del orden del día.

Ocurrió con el punto noveno, en el que se votaba la consignación presupuestaria necesaria para sacar a concurso el contrato de mantenimiento, conservación y limpieza de instalaciones deportivas municipales, que fue defendido por la concejala de Deportes, Ana María Arias, y también con el último punto del orden del día, una propuesta para incrementar la cantidad global destinada al complemento salarial de productividad del personal funcionario municipal. En el primer caso, el equipo de Gobierno decidió llevar por segunda vez a pleno este asunto, que ya fue rechazado por la oposición en otra sesión anterior, argumentando que la escasa consignación podía dar lugar a una baja temeraria a la hora de sacar a concurso el contrato, con el consiguiente coste en cuanto a pérdida de puestos de trabajo. El área Económica, dirigida por Antonio Fernández, ha destinado esta vez 812.227 euros para la consignación del contrato, y el concejal explicó que en el nuevo pliego se introducen garantías contra una posible baja temeraria y habrá además un margen de mejora en las condiciones laborales de la plantilla. Finalmente, el asunto no fue retirado del orden del día, como en la ocasión anterior, y la oposición votó en contra, con lo que no pudo salir adelante.

No salió adelante la modificación para destinar 54.000 euros a la campaña de Navidad

Los ánimos se caldearon a la hora de abordar los complementos de productividad de los funcionarios. En este asunto, la oposición acusó al Gobierno de presentar el punto sin informe de Intervención, a pesar de ser "un punto de calado". Todos los grupos pidieron la retirada del punto por estar incompleto, aunque a veces con demasiada vehemencia, como cuando la portavoz de Ciudadanos, Silvia Gómez, espetó al equipo de Gobierno: "No tenéis ni puta idea de dónde estáis".

En esta ocasión, María Eugenia Lara, la concejala de Personal, pese a reconocer algunas carencias en la moción, tampoco retiró la propuesta, que fue tumbada por la oposición (PP, C,s y Levantemos), que no contó con los votos de Alfonso Candón, Daniel Bornes, Javier Botella y el concejal no adscrito Carlos Coronado, que no asistieron al pleno extraordinario.

Mejor parados salieron los siete puntos anteriores del pleno, también relacionados con gestión económica, tratados de forma conjunta, aunque el tono del debate fue acalorado.

Germán Beardo, el portavoz del PP, llegó a calificar el pleno como "un cierre de ejercicio presupuestario", volviendo a censurar que no esté aún aprobado el presupuesto de 2017. Tanto él como la portavoz de Ciudadanos coincidieron en que el equipo de Gobierno presenta "síntomas de agotamiento". Levantemos censuró que se destinen 3,8 millones de remanente de tesorería para pagar deuda municipal, en lugar de destinarlo a prioridades sociales, pago de suministros básicos a familias sin recursos o al pago a proveedores. La concejala María José Marín llegó a acusar a los concejales del PSOE e IU de "mirar cada uno por su cortijillo" y de estar "calentando los sillones".

El concejal de Economía explicó de forma detallada a qué se destinará cada modificación del Plan de Ajuste, y recordó a Levantemos que el Ministerio de Hacienda obliga a destinar el remanente al pago de la deuda.

El alcalde David de la Encina intervino al final del debate para recordar a Beardo que si no hay aún presupuesto es porque está pendiente del visto bueno del Ministerio y que la ciudad había llegado a tener hasta 18 millones de euros de remanente negativo.

Al final salieron adelante la mayor parte de las modificaciones de créditos y del Plan de Ajuste, excepto una proposición por valor de 54.000 euros para la modificación para hacer frente a gastos de Navidad que permitirían contar con una nueva carroza en la Cabalgata de Reyes para el poblado de Doña Blanca, y hacer frente a facturas pendientes por valor de 17.000 euros.

De igual forma, se aprobaron por unanimidad al comienzo del Pleno Extraordinario los proyectos del Plan Invierte 2017, con la abstención de Levantemos.