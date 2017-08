La oposición tumba el pliego para sacar a concurso el servicio de autobuses

El pleno extraordinario celebrado ayer se saldó finalmente sin aprobación del pliego de condiciones técnicas para adjudicar el concurso de los autobuses urbanos. En un pleno extraordinario que obtuvo las críticas de Ciudadanos, que considera que no debía celebrarse en horario laboral y fuera del calendario que se había fijado para los meses de junio y de julio, y en ausencia por lo tanto de los concejales Javier Cuvillo y Silvia Gómez, y al que tampoco asistió el concejal de Medio Ambiente, Antonio Chacón, la propuesta presentada por el equipo de Gobierno fue rechazada.

Cada partido tiró de su propio argumentario para oponerse a la aprobación del pliego, en una sesión que comenzó con un minuto de silencio con la Corporación puesta en pie, como muestra de solidaridad con las víctimas de los atentados de Barcelona.

El nuevo pliego para el servicio público de transporte colectivo en El Puerto ha sido consensuado por el equipo de Gobierno con la plantilla de los autobuses y con la Flave, pero no pudo salir adelante por no aprobarlo el PP, Levantemos y el concejal no adscrito, Carlos Coronado, es decir un total de 14 votos frente a 8 votos de PSOE e IU.

La sesión tenía entre sus objetivos prioritarios la aprobación de dicho contrato, al igual que la consecución de un acuerdo para aprobar un compromiso presupuestario plurianual 2018-2019 para la urbanización de la parcela de la Avenida de Valencia donde está prevista la construcción del nuevo centro de salud de La Florida. Este compromiso, que si contó con la aprobación casi unánime del pleno (sólo se abstuvo Carlos Coronado) persigue dotar de fondos para la urbanización de dicha parcela, mediante la inclusión en los Presupuestos Municipales de dos anualidades de 374.000 euros cada una, que serán después reembolsadas por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento. Con este compromiso de Pleno, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) podrá obtener la licencia de obras necesaria para comenzar la construcción de este nuevo equipamiento sanitario tan demandado por la ciudadanía y la Flave. Ambas obras, las de construcción y urbanización del nuevo centro, se podrán realizar de forma simultánea.

En cuanto al pliego de los autobuses urbanos, aunque el Gobierno local lo defendió, insistiendo en que mejora las condiciones laborales de los trabajadores, se dotará de nuevos autobuses, mejorará los servicios informáticos, se refuerzan algunas líneas y se introduce un sistema de bicicletas de alquiler, el PP argumentó mediante su portavoz Germán Beardo su negativa, manifestando que el nuevo pliego "es peor que el anterior de 2011, incrementará el déficit tarifario, recoge menos frecuencia en las líneas y no se concreta en qué va mejorar el servicio para los ciudadanos". El tono del debate fue agrio en ocasiones, llegando a acusar el portavoz del PSOE, Ángel M. González a Germán Beardo de que el PP quiere que siga teniendo la concesión "la misma empresa" que ahora. Beardo instó al portavoz del PSOE a retirar dicha afirmación, accediendo este a hacerlo. Cabe recordar que la explotación del servicio de autobuses se hace mediante 'gestión interesada', es decir que el Ayuntamiento asume las pérdidas que tenga la empresa a la hora de la prestación del servicio.

Por su parte, Levantemos basó su 'no' al pliego en primer lugar por la supuesta falta de participación en su elaboración y al considerar innecesario que se incluya el servicio de alquiler de bicicletas. Pusieron además en duda las mejoras laborales que ha 'vendido' el equipo de Gobierno y volvieron a defender la remunicipalización como horizonte último de los servicios municipales.

Tanto Antonio Fernández (concejal de Economía) como Carmen Ojeda (Movilidad), que han llevado el peso de la negociación del pliego, explicaron que el coste del servicio se reducirá en un 10% sobre el actual y que la cláusula de subrogación de la plantilla es una garantía para la misma.

La ausencia de Presupuestos Municipales aprobados sobrevoló durante toda la sesión plenaria y fue un reproche que la oposición puso sobre la mesa del equipo de Gobierno en varias ocasiones.

Ocurrió durante el debate de la propuesta de asunción del compromiso para dotar a la Policía Local de Presupuesto para adquirir chalecos anti balas, donde el PP pidió al equipo de Gobierno que incluya la partida en el próximo Presupuesto y el concejal de Economía tuvo que aclarar que tanto la aprobación de este compromiso como las partidas para urbanizar el terreno del centro de salud "son gastos cuya aprobación ha sido recomendada por la Intervención Municipal para poder incluirlas en dicho documento".