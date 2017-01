La oposición no entiende los últimos cambios en la organización municipal

La oposición municipal no ha entendido los cambios efectuados en el equipo de gobierno esta misma semana. Todos los grupos, sin excepción, han arremetido contra esta remodelación, que consideran un mero intercambio de fichas en una situación en la que el gobierno municipal no cuenta con la necesaria mayoría para sacar adelante su idea de ciudad.

Así, para el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Germán Beardo, "De la Encina sigue empeñado en protagonizar una huida hacia delante, sin proyecto ni equipo a la altura de las circunstancias. Las fichas son las mismas, pero por mucho que el alcalde las mueva ya han demostrado que no son capaces de gestionar la ciudad. Los únicos puntos de impulso político que se trataron en el último pleno los llevó la oposición", recuerda.

El PP y Ciudadanos apuntan a la necesidad de plantear una cuestión de confianzaLevantemos cree que De la Encina y Fernández se atrincheran en el búnker de Peral

Para el portavoz popular "De la Encina dirige un gobierno de foto y paripé, y se demuestra con que la anunciada remodelación no surtirá efecto hasta que entre la nueva concejala, que por la indecisión del grupo socialista no se verá resuelta hasta febrero. Lamentamos que De la Encina esté mirando a su propio equipo y gastando el tiempo en reubicaciones de concejales cuando debería estar dirigiendo e impulsando la ciudad", señala.

Para Beardo "los intereses de los portuenses no pueden estar en un segundo plano. El Puerto debe tener un gobierno amplio, fuerte y suficiente. De la Encina ha fracasado y es el único responsable que hoy la ciudad esté desgobernada. Por ello le exigimos que en vez de reestructuraciones que sólo van a empeorar las cosas, tenga un mínimo de altura política y presente una cuestión de confianza al pleno".

Para el grupo Levantemos El Puerto "desde hace ya más de seis meses en el Gobierno municipal formado por IU y PSOE hay un enorme descontrol. Son ya varios los cambios de concejales que se han realizado en este tiempo. Prácticamente la totalidad de los miembros que forman el Gobierno han sido trasladados arbitrariamente de unas áreas a otras, teniendo que empezar de nuevo a conocer el funcionamiento de las mismas, promocionando las figuras de concejales pluriempleados, concejales apagafuegos y concejales comodines, aptos para todas las funciones o para casi ninguna".

Según la agrupación de electores "es cuanto menos sorprendente que un Gobierno que tiene que gobernar en minoría no tenga capacidad al menos de mantener cierto orden en su propia organización. El miércoles conocíamos los nuevos cambios de estampitas que entre PSOE e IU han ido cociendo en estos días para culminarlo con no pocos cambios en casi la totalidad de las concejalías. Desde la expulsión de Levantemos esto ha ocurrido ya en dos ocasiones, no podemos entender cómo no son capaces de culminar su propia organización. Si son incapaces para esto ¿cómo van a gobernar una ciudad?", se preguntan.

Desde Levantemos creen que "conocer el funcionamiento de las áreas no es tarea sencilla. Si a eso se le suma un constante cambio de una a otra veremos como pasan la legislatura sin avanzar en lo realmente importante. La legislatura va pasando y únicamente vemos un Gobierno inestable, incapaz de ordenarse a si mismo para poder poner todo su esfuerzo en conseguir dar luz verde a todas aquellas medidas que firmaron en el Pacto Programa Progresista y Social".

Levantemos destaca "la incapacidad del actual equipo de Gobierno para gobernar y el bloqueo institucional al que están llevando a la ciudad tanto David de la Encina como Antonio Fernández, que se atrincheran en el búnker de Peral. Esta evidencia se hace más notoria cada día que pasa y vemos como todas las medidas prometidas caen en saco roto, como el tiempo lo utilizan en reubicarse ellos mismos, en vez de buscar las vías para cumplir con lo prometido y desarrollar políticas sociales y de empleo encaminadas a erradicar la situación de emergencia social que vive la ciudad".

Por su parte la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Silvia Gómez, constata "la falta de estabilidad que muestra el equipo de gobierno tanto con sus candidatos como con su socio IU". Para Gómez "dimisiones y renuncias no son señales de estabilidad y eso se transmite al ciudadano, que no consigue ver como su ciudad avanza. El cambio de cromos con IU, el paso de Ángel Quintana por varias áreas tras sonados fracasos así como el ofrecimiento del alcalde a ser comodín del juego político, siendo responsable de distintas áreas, es sólo una muestra más del descontrol y la falta de decisión de un gobierno, que a nuestro entender a día de hoy se encuentra al borde del abismo".

Gómez advierte que la "travesía del desierto" por la que pasa el bipartito supondrá "la necesidad de presentar una cuestión de confianza al pleno para materializar la aprobación de temas tan importantes como los Presupuestos, las ordenanzas fiscales, el Peprichye y otros que precisan de una mayoría de la que hoy no disponen".

Finalmente, el concejal no adscrito Carlos Coronado tacha de "craso error" la dinámica de "constantes movimiento de concejales, ya que no permite a ninguno de ellos asentarse en ninguna de las concejalías, no permite elaborar y sacar a delante proyectos a medio y largo plazo, no da tiempo para conocer y valorar las posibilidades de cada una de las áreas. Los concejales no son profesionales de las áreas a las que están destinados (a excepción de Antonio Chacón que es trabajador de la concesionaria de jardines) y es necesario aprender las diferentes dinámicas y realidades de cada una de ellas para poder gestionarlas eficientemente. Con tanto cambio no da tiempo, y precisamente es lo que mas necesita este gobierno", señala Coronado.

El PSOE, satisfecho

Por otro lado, la agrupación local del PSOE también ha valorado los últimos cambios, en este caso desde un prisma positivo. El secretario de Política Municipal, Paco Lara, cree que "la nueva composición viene a demostrar la importante labor llevada a cabo en la gestión municipal y responde a la necesidad de ir adaptando perfiles y capacidades, tras la dimisión de Silvia Valera". La ejecutiva municipal del PSOE reunida el lunes dio su apoyo y respaldo a la labor desarrollada por el grupo socialista. Subrayan por ejemplo el paso dado por el alcalde al ponerse al frente de Turismo, "elevando este importante motor económico al rango de Presidencia y dándole así un mayor respaldo institucional".

Los socialistas también han manifestado el apoyo del partido en las nuevas competencias asumidas de Urbanismo y Deporte, áreas que serán gestionadas por Ángel Quintana y Ana María Arias, respectivamente. Lara ha hecho también referencia al "entendimiento, el diálogo y la buena relación con IU, formación que ha sido receptiva y responsable para llegar al acuerdo".