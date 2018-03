"Nuestra misión como docentes es, sobre todo, enseñar a vivir"

El colegio El Centro Inglés fue testigo el martes de una conferencia marcada por la innovación y la ética en la educación actual. El profesor aragonés César Bona ofreció ante unas 500 personas una conferencia sobre cómo educar y solventar los fallos y deficiencias del sistema educativo y la forma que tienen algunos docentes a la hora de impartir las lecciones diarias a sus alumnos.

Licenciado en Filología Inglesa, diplomado en Magisterio y escritor de los libros La nueva educación y Las escuelas que cambian el mundo, Bona afirma que hay que prestar especial atención a los niños y a la educación que reciben de manera diaria. "El centro escolar es el niño y no los docentes o los padres, tenemos que escuchar a los niños y preguntarles qué tipo de escuela quieren. La familia es el primer órgano educativo, en casa se educa y en la escuela se enseña, sin embargo creo que los padres y los profesores llevamos mucho tiempo distanciados y tenemos que reconciliarnos", afirmó el ponente.

El docente apuesta por una educación conjunta, casa-escuela y señala que los profesores no son enemigos de los padres, ni al contrario. "La escuela es el mejor lugar para ayudar a las familias a educar a los alumnos, hay que enseñarles valores y tanto en casa como en la escuela, podemos enseñarles y fomentar estos valores éticos y morales. No podemos enseñarles las características de los animales vertebrados si después no les inculcamos el respeto por los animales. Tampoco podemos enseñarles los órganos del cuerpo humano y las funciones de estos si luego no fomentamos el respeto hacia los demás", opinó el galardonado profesor.

Su visión de la educación está basada en la motivación del maestro por educar. Señala que los profesores han de mostrarse empáticos con los alumnos y no educar en el miedo a los suspensos, sino animarlos a que se superen a ellos mismos. "Hemos de convertir los problemas en retos, si logramos eso podremos empezar a superar muchas cosas". El maestro habló también de algunas técnicas de motivación al alumnado, como puede ser evitar la frustración que algunos alumnos sufren debido a una escasa o nula motivación. "Si un alumno no hace los deberes o los hace mal y recriminamos con gritos e improperios su acto, vendrá a las clases al día siguiente sin motivación y con hartazgo", indicó César Bona.

Durante la conferencia, quiso dirigir un mensaje especial a los profesores indicándoles que "nuestra misión como docentes más que enseñar unos conceptos básicos, es enseñar a vivir y, sobre todo, vivir en las relaciones humanas. Hemos de tener presente la diversidad y la ética en las aulas, ya que somos capaces de influir durante una hora a un determinado número de personas".

César Bona recalcó que la educación es una responsabilidad social y además señaló que "las escuelas tienen que permanecer siempre abiertas, no sólo para que entren los alumnos sino para que salgan las ideas de estos y puedan transformar el mundo".

Para finalizar, el docente quiso hacer hincapié en la esencia de la educación y el premio por realizar una labor de enseñanza. "No hay mayor premio para un profesor que un alumno se acerque a ti en el futuro para agradecerte la labor aportada. En mi caso ha sido uno de las cosas más bellas que he vivido", recordó Bona compartiendo dicho pensamiento con su auditorio.