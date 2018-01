"El mayor premio para nosotros es disfrutar del propio Carnaval"

La comparsa que ganó el año pasado el primer premio de su modalidad fue la del autor y cantante Jesús Bienvenido. Milián Oneto es una de las componentes de la agrupación del gaditano. Ambos se acercaron ayer a la ciudad para hablar y compartir con la prensa portuense algunos aspectos del Carnaval de Cádiz. Actualmente ambos están dedicándose a sus labores fuera de las tablas del Gran Teatro Falla, expectantes ante una posible reincorporación en años venideros.

Uno de los motivos por el cual los ganadores de 2017 no han decidido sacar tipo esta temporada ha sido el de descansar. "Sacar un tipo y elaborarlo de manera adecuada requiere mucho tiempo y este año he querido descansar. Esperaremos al año que viene y de este modo nos dedicamos a otros asuntos", afirmaba Bienvenido.

Ambos artistas han estado vinculados desde pequeños a la música y al folklore gaditano

Milián no se ha desvinculado mucho del mundo del Carnaval, ya que está en estos momentos radiando el concurso de agrupaciones del Falla para la Cadena Ser y opinando sobre diversos aspectos que conciernen a la gran fiesta de Cádiz. Mientras, Jesús continúa con su trabajo como maestro pero siempre mirando al futuro y dedicándose por completo a una de las pasiones de su vida, escribir y componer. El autor gaditano ha editado un nuevo álbum con temas propios en una recopilación denominada Sean Bienvenidos, del mismo modo que Milián ha arrancado una serie de conciertos en los que interpreta temas del Carnaval y boleros. La isleña trabajó como corista de José Mercé durante unos años y actualmente se siente vinculada al Carnaval más que nunca. "Gracias a Jesús y al grupo he encontrado otra familia, y aunque no esté tan vinculada a la música de forma profesional como antes he encontrado la manera de expresar y disfrutar de una de las pasiones más grandes de mi vida", exponía Milián.

Ambos han mamado del folklore y la música de la zona desde que eran infantes. Jesús lleva años componiendo para grandes artista de renombre y Milián proviene de una familia en la que sus padres han cantado y disfrutado del amor por la música y el arte.

En el encuentro de ayer en el restaurante Zaccaría de la calle Luna, la prensa portuense tuvo el placer de compartir diversas opiniones que conciernen a este extenso campo que no sólo se ciñe al escenario y las bambalinas del Teatro Falla, tal y como explicaron los dos artistas en el encuentro. "Es un mundo que requiere de mucho esfuerzo, podemos llevarnos hasta altas horas de la noche ensayando o escribiendo las letras que vamos a sacar. No podemos decir que sea una tarea amena pero el premio que nosotros tenemos es disfrutar del Carnaval con todos los aficionados de Cádiz y de muchas otras partes del país y del mundo", especificaron los entrevistados.