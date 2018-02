"Me haría mucha ilusión ser alcalde de El Puerto"

Germán Beardo ha sido designado esta semana nuevo presidente local del Partido Popular. Este portuense de 32 años, padre de dos hijos y con otro en camino, es licenciado en Historia y ha pasado por centros educativos como La Salle, El Centro Inglés y el IES Santo Domingo. Gran aficionado al fútbol, tendrá que desplegar técnica y táctica para cumplir su objetivo de recuperar la Alcaldía en 2019.

-¿Cómo afronta su nombramiento como presidente local del PP?

- Con mucha ilusión, fuerza y ganas. Se me ha propuesto liderar esta nueva etapa ilusionante, en la que tengo muchas ganas de dirigir al partido más importante del puerto. Alfonso Candón ha sido llamado a tener un trabajo más intenso a nivel nacional, como portavoz adjunto de Empleo con la nueva ley de autónomos, y la propuesta de que yo asumiera la presidencia ha sido refrendada por el presidente provincial, Antonio Sanz. Agradezco mucho el apoyo y el ánimo de la junta directiva.

-¿Y por qué se ha decidido relevar a Alfonso Candón ahora, y no en junio pasado, cuando él fue reelegido presidente local?

- Los tiempos en política no siempre son exactos. En junio se reeligió a Alfonso como presidente porque era lo natural, pero nuestra representación en el Congreso, con 137 diputados, no es misma de hace unos años, cuando teníamos 186 y el trabajo en Madrid se extiende durante casi toda la semana. Alfonso está siendo una pieza fundamental en la nueva estrategia para el empleo y el sector de los autónomos y su posibilidad de dedicar tiempo al municipio iba a ser ya prácticamente inexistente, por eso se ha planteado ahora el relevo.

-¿Qué otros cambios ha habido en el equipo de los populares portuenses, además del nombramiento de Javier Bello como nuevo secretario general?

-Ninguno. Solo Alfonso Candón e Isidoro Seco han dado un paso al lado pero lo demás permanece igual. Somos un partido grande y la ejecutiva sigue siendo la misma, todos tienen nuestra confianza y son personas muy capaces. Sí tengo dentro de la ejecutiva a personas con una mayor cercanía, en el trabajo diario. Estamos planteando una nueva estrategia de partido y un relevo generacional que se plasma en la importancia que van a tener Javier Bello o el vicesecretario de Comunicación, Pedro Serrano.

-¿Qué aporta este equipo?

-Tenemos un objetivo principal que es colocar al PP en la casilla de salida para las próximas municipales. Quedan 14 meses y nuestro trabajo va a estar dedicado a relanzar el partido y adaptarlo a la nueva realidad social de la ciudad. Queremos ganar las elecciones y poder gobernar, con un número suficiente de concejales. Antes llegarán las elecciones autonómicas, en las que El Puerto también tiene un peso muy importante para conseguir la alternancia política en la comunidad autónoma.

-¿Será usted el candidato del PP a la Alcaldía?

-Ahora estamos centrados en este relanzamiento y en revolucionar el partido en el sentido de volver a estar en contacto con la gente, tener una implicación diaria con la sociedad civil. Vamos a lanzar una nueva campaña de afiliación, utilizaremos las nuevas tecnologías y abriremos una línea de whatsapp para que todos los ciudadanos puedan tener contacto directo con el presidente. Vamos a abrir las puertas del partido a la gente.

- Pero, ¿le gustaría ser candidato?

- Claro, es evidente que a cualquier portuense que da el paso de estar en política le gustaría en algún momento ser alcalde de la ciudad. Me haría mucha ilusión ser alcalde de El Puerto. Pero ahora no estamos en eso, y estoy a disposición de mi partido para asumir la responsabilidad que me pida.

-El panorama que se abre de cara a las próximas municipales es ciertamente interesante. ¿Cree que el PP será capaz de recuperar la Alcaldía?

-Estoy absolutamente convencido. Vamos a construir un proyecto ilusionante, que de soluciones a la ciudad y no solo vamos a ganar las elecciones, sino que tendremos la confianza suficiente en número de concejales para gobernar. El Puerto necesita un gobierno de mayoría suficiente, con personas cualificadas y que incorpore a la sociedad civil. Un equipo de El Puerto para El Puerto que relance a la ciudad como referencia de la provincia de Cádiz.

-Una de las cuestiones que se adivinan es que habrá un amplio abanico de opciones políticas que concurrirán a los comicios. ¿Teme que esto se traduzca en una dispersión del voto?

-Creo que lo que necesita El Puerto es un gobierno amplio, de personas cualificadas y con mayoría suficiente para gobernar. Todo lo que no sea eso nos llevará a la inestabilidad política y a que no se solucionen los problemas y retos que tiene El Puerto. Creemos que en torno al voto útil el proyecto lo debe liderar el PP. Nuestro reto es que aquellas personas que sientan que El Puerto necesita un gobierno preparado se vean ilusionados con el proyecto del PP. Los experimentos hay que hacerlos con gaseosa. Esta ciudad está en un momento crítico y El Puerto no puede estar otros cuatro años sin un gobierno que afronte los retos pendientes. Hay que revitalizar el turismo, recuperar el centro, fomentar el empleo... Hace falta un gobierno que lidere la ciudad y eso sólo lo puede hacer el Partido Popular.

- ¿Cómo puede salir adelante la ciudad?

-Lo primero que hay que hacer es presentar el presupuesto. El gobierno de 13 concejales y tres partidos no sirvió para construir nada positivo y el único trabajo del bipartito ha sido destruir el modelo de ciudad del gobierno anterior. El Ayuntamiento está sometido a un plan de ajuste que se aprobó para salvar muchas empresas, con el plan de pago a proveedores. Si este gobierno no cree en el plan de ajuste debería haberlo modificado y haber negociado otro con Hacienda. Nosotros ya hemos gobernado y conocemos mejor que nadie el Ayuntamiento y los problemas que tiene la ciudad, y también las soluciones. El PP es garantía de que El Puerto se va a relanzar, incorporando no solo la experiencia sino a nuevas personas que desde la sociedad civil ayuden y enriquezcan nuestro proyecto.

-¿Como valora la entrada de Mari Carmen Molina en el grupo municipal?

-Mari Carmen fue presidenta de La Gaviota y conoce muy bien las necesidades en el ámbito social. Está muy ilusionada de poder trabajar por El Puerto y nosotros confiamos mucho en ella.